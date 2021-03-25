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父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

從石油、銅到衛生紙 長榮塞船事件恐掀全球蝴蝶效應

103歲東元阿嬤發公開信 支持黃育仁擔任董事長

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

高齡103歲、有「東元阿嬤」之稱的林明穱在東元（1504）此次董事提名之前，今（25）日罕見發表聲明，她以東元阿嬤公開信署名「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」。

林明穱曾多次對外表態，支持黃育仁出來接棒東元董事長，也是她的心願。近來東元集團會長黃茂雄與前東元常務董事黃育仁，父子因為此次東元董事全面改選，黃茂雄採取跟寶佳、華新（1605）三方共推董事的作法，跟黃育仁的意見不合，導至父子談話破局。

平日深居簡出的林明穱，今日站出來為黃育仁說話。以下為林明穱以「東元阿嬤支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長公開信」的聲明全文：

看到最近的新聞，有在討論我們的家庭和不和諧，是不是父慈子孝？其實，從古至今，若不是有什麼難解的原因，有誰不希望家庭和諧？又有誰不希望父慈子孝？我的女兒和我的外孫黃育仁，長年以來，都很盡力的在維繫家庭和諧，也很期盼父慈子孝。

為了獲得父親的認同，育仁從小到大，都按照父親的規劃，努力扮演好每個角色。我女兒則專注於自己的音樂事業，也做好賢內助角色。一直以來，女兒和外孫對我都很孝順謙恭有禮，也非常盡力在保護這個家。

作為東元的創始股東家族，我把家族的股份交給我的女兒，我們也把東元的主導權交到女婿黃茂雄的手上，但這些年來，這些股權的運用，我都無從得知。現在女婿黃茂雄雖講是退休，但猶原在董事會，與他的代理人指揮大局。

我的哥哥偕林波士自東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮。我希望女婿黃茂雄，也能用同樣的智慧，真正將東元放手給年輕懂技術的下一代，接下來能夠全心全意照顧我失智的女兒，對家庭負起責任，做好丈夫的角色，好好對待他的太太。

衷心希望東元在這個世紀，能給謙卑有禮、懂得檢討反省進步的年輕人，一個帶領東元繼續前進的機會，希望真心愛東元的新朋友、老朋友、大股東、小股東，也能支持我的推薦，感謝。

東元阿嬤　林明穱　2021.3.25

東元 黃茂雄 股東

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