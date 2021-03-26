華固插旗新莊 搶攻台商擴廠商機

2018年美中貿易戰開打後，台灣經濟迎來20年來難得一見的台廠回流潮，加上國內防疫有成、全球低利且游資旺盛環境，讓人流、金流同步加速回台，帶動去年工業地產交易飆破1,400億元的新高紀錄；其中，在台商擴廠潮加持下，緊鄰國門之都－塭仔圳的新莊區成為市場矚目焦點。

商仲業者指出，美中貿易戰掀起全球產業鏈重新洗牌，台灣成為電子零組件、資通訊企業大廠的布局重心；再加上疫情斷鏈風險，更進一步引爆台灣半導體業持續擴大投資規模，且全球低利、游資充沛，企業、人流、金流三股力量凝聚，加上政府祭出台商回台三大政策激勵，讓去年工業地產交易金額衝上1,472億元，創歷史新高。

商仲業表示，台灣經濟從去年開始迎來20年來首次黃金交叉點，台廠回流擴產潮功不可沒，加上國內企業對商辦、廠辦的汰舊換新需求，及產業升級需求，未來五年工業地產交易爆發期來臨，而自用型買方對廠辦、商辦的需求，堪稱最強產品主力之一。

值得注意的是，新北市新莊區因擁有二高三快串接，原本就是廠辦重鎮，近二年區域廠辦市場、對內有塭仔圳重劃區老舊工廠搬遷潮之需求挹注，對外還有台商回流、企業汰舊換新的自用需求，吸引不少對市場高敏感度的建商提前卡位布局，其中又以營建資優生－華固建設布局動作最快、最指標。

華固建設旗下新莊指標廠辦大案「國家置地」，在去年1月購地後，5月就動工，不只規劃設計展現高效率，更被新北市政府納入「新北招商一條龍及立體化落實投資第25案」的示範案。

新莊指標廠辦大案「國家置地」，規劃地上12層、地下二層之廠辦大樓，由於該案為績優品牌建商－華固建設操刀，且地段優越、緊鄰新北市旗艦計畫、「國門之都－塭仔圳」，已成為新莊區最受矚目的全新廠辦案。

該案近3,800坪大基地，且正對近千坪生態公園，並在美式賣場「好市多」旁，區位又近輔大捷運站，據悉去年在塭仔圳重劃區內老舊工廠相繼進行拆遷之下，不僅已吸引周遭企業主客戶積極詢問洽談，更有大咖自用需求買方欲指定做為企業總部進駐之廠辦大樓。