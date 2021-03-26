建商拚場 全台推案衝3,770億

今年房市329檔期雖籠罩在政府打炒房陰霾，不過因房市剛性需求買氣穩定，建商推案信心強，其中台中推案量近700億元、高雄約463億元，加計北台灣2,607.8億元，總計北中南三大區推案量達3,770.8億元，較去年同期增加三成。

據市調機構住展雜誌最新統計，今年北台灣房市329檔預估推案量約2,607.80億元，不僅案量比2020年大幅增加近800億元、年增率更約達43%，可望寫下歷年同期新高紀錄。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年329檔期新推案爆量，除了與房市穩健復甦帶動建商推案信心增強之外，另一大原因就是去年第4季因政府打炒房政策影響，造成延推案量挹注，以致於爆出歷史大量。

總計今年北台灣329檔期新推案量約2,607.80億元、年增43%，量能可望寫下歷年同期新高。以北台灣各縣市來看，有別於過去幾年都是新興重劃區新建案帶頭衝刺，今年房市329檔期推案量最大則回歸到台北市，預估區域推案量能達1,180億元，不僅量能重回千億元大關，更占整體推案比重達45.2%。

何世昌分析，北市推案量噴出主因豪宅案、造鎮案重出江湖，像元利建設國發院開發案第一期「元利森活莊園」，案量高達140億元，認為接下來該案有機會寫下區域新高價；另外豪宅案方面，位於信義區的「玥隱信義」總銷也高達120億元。另一百億元大案「擎天森林」也將登場，在三大重量級百億元新案加持下，推升今年329檔期台北市新推案量衝破千億大關。

新北市、桃園市今年329檔期案量分別達887.3億元、424.15億元，居北台灣新推案量第二、三位；何世昌指出，新北市今年329檔推案熱區在新店、三重、淡水，尤以新店推案量破300億元最多，且集中在央北重劃區，包括宏普、聯上發、漢皇與江陵等建商都有新案推出。桃園部分，今年329檔推案以中路重劃區、青埔特區為重心。

台中市場部分，今年329檔期有近700億元案量，相比去年同期增加約100億元，其中百億級大案分布在三大屯區及東區，成為房市戰火熱區。據統計，今年前二月預售推案金額已達589.8億元，相較去年同期倍增，預估第1季推案金額將達800億元，較去年同期613.9億元成長逾30%。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，除了建商建照遞延因素之外，還有造鎮式大案頻出，目前已知，單一個案總銷金額超過100億元的新案就有三案，包括豐邑東區案、由鉅府會園道案、總太「心之所向」等，是推案金額衝高的一大主因。

其中，豐邑位於建國市場正對面的浩瀚湖濱新案，規劃1,100戶，坪數從22至50坪，單價45萬至50萬元，總銷180億元，預計3月底開放預約，4月正式公開，將是329檔期最大案。

由鉅七期新市政中心「府會園道案」，總銷上看百億元。其中指標新案為總太推出「心之所向」，該案總銷高達150億元，基地面積1萬多坪，全案規劃1,834戶，坪數在25至39坪間。

高雄部分，今年329檔期建商推案信心稍弱，主因業者對政府打炒房出重手讓部分業者觀望，加上高雄市人口持續減少，今年檔期推案呈現「價跌量縮」。根據高雄房屋市調協會統計，2021年高雄房市329檔期總戶數3,659戶，比去年同期衰退37%；今年總銷金額463億元、年減31%。