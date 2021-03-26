塭仔圳重劃區變身 商辦廠辦需求爆發

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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限建超過半世紀的新莊「塭仔圳重劃區」，過去因區域內擁有眾多雜亂無章的鐵皮工廠，衍生出公安、環保等問題；不過，該區去年第3季正式啟動6,000家廠商遷出，也同步推升區域對自用廠辦、商辦之需求大爆發。

過去20多年來，塭仔圳因限建問題，導致區內出現鐵皮工廠和住宅混居情況，加上未有良好市地規劃，讓當地屢屢發生火災，造成公共安全、環保等問題；尤其機場捷運通車後，區域環境因雜亂無章的鐵皮屋工廠叢生，成為機捷沿線中最不美觀的國門景觀。

2019年6月、延宕逾20年的「新泰塭仔圳市地重劃」都市計畫案獲內政部通過，區域內約6,000家合法、非合法廠商在去年第3季啟動強制搬遷，讓占地近400公頃、規劃打造「能呼吸的親水休閒廊帶」的「塭仔圳重劃區」得以持續推行。

6,000家廠商遷出，但「塭仔圳重劃區」僅規劃南北側設立兩處產業專區，其中北側產專區1.6公頃（約4,840坪），南側產專區2.1公頃（6,352坪），共計3.7公頃，產專區面積連重劃區1%都不到。

商仲業者指出，塭仔圳產業專區難以全數安置區內所有工廠，在搬遷潮已啟動下，看好新莊地區未來商辦、廠辦的自用需求力道，區域未來商用不動產交投值得期待。

重劃區 機場捷運

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