台灣普利司通號召員工 捐血挺醫護、隨手助弱勢

受到新冠肺炎疫情餘波影響，加上天氣乍暖還寒，讓血源募集不易。為協助重症病患就醫、及醫護體系正常運作，台灣普利司通攜手新竹捐血中心發起「捐血挺醫護．隨手助弱勢」活動，今年特別擴大捐血活動規模，並首度附設公益義賣攤位，不僅挹注熱血，還能讓愛延伸。

長期投身公益的台灣普利司通，今年是連續第17年捐血車駛進公司門口大輪胎旁執行募血任務，並以「捐血挺醫護．隨手助弱勢」為主軸，號召公司同仁，偕同鄰近恆灝、凌巨、兆赫三家公司員工，一起加入挽袖捐熱血行列。

為了鼓勵同仁響應捐血此一助人利己的善舉，並擴大全員公益參與，台灣普利司通今年首次邀請長期合作的喜憨兒基金會，與位於鄰近的香園教養院設攤販售庇護商品，每位捐血同仁可獲得福委會贊助的百元公益點券供消費折抵。活動現場氣氛熱鬧，儼然像小型公益嘉年華，不僅有等候捐血的員工駐足，也吸引許多無法捐血的同仁在工作閒暇之餘前往攤位選購，買氣相當熱絡。