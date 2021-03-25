台灣普利司通號召員工 捐血挺醫護、隨手助弱勢
受到新冠肺炎疫情餘波影響，加上天氣乍暖還寒，讓血源募集不易。為協助重症病患就醫、及醫護體系正常運作，台灣普利司通攜手新竹捐血中心發起「捐血挺醫護．隨手助弱勢」活動，今年特別擴大捐血活動規模，並首度附設公益義賣攤位，不僅挹注熱血，還能讓愛延伸。
長期投身公益的台灣普利司通，今年是連續第17年捐血車駛進公司門口大輪胎旁執行募血任務，並以「捐血挺醫護．隨手助弱勢」為主軸，號召公司同仁，偕同鄰近恆灝、凌巨、兆赫三家公司員工，一起加入挽袖捐熱血行列。
為了鼓勵同仁響應捐血此一助人利己的善舉，並擴大全員公益參與，台灣普利司通今年首次邀請長期合作的喜憨兒基金會，與位於鄰近的香園教養院設攤販售庇護商品，每位捐血同仁可獲得福委會贊助的百元公益點券供消費折抵。活動現場氣氛熱鬧，儼然像小型公益嘉年華，不僅有等候捐血的員工駐足，也吸引許多無法捐血的同仁在工作閒暇之餘前往攤位選購，買氣相當熱絡。
台灣普利司通表示，這次捐血活動由於有義賣攤位，發揮提升捐血意願的效果，共有60人響應，挹注血庫 2萬2,250 cc。期盼藉由這項活動發揮拋磚引玉功能，帶動社會大眾加入捐血行列。未來台灣普利司通將持續秉持「以最高品質貢獻社會」精神，扶持弱勢、關懷在地需求，為提供符合顧客與社會永續價值的服務持續努力。
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