快訊

父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

台灣普利司通號召員工 捐血挺醫護、隨手助弱勢

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
員工響應捐血挺醫護隨手助弱勢活動。圖／業者提供
員工響應捐血挺醫護隨手助弱勢活動。圖／業者提供

受到新冠肺炎疫情餘波影響，加上天氣乍暖還寒，讓血源募集不易。為協助重症病患就醫、及醫護體系正常運作，台灣普利司通攜手新竹捐血中心發起「捐血挺醫護．隨手助弱勢」活動，今年特別擴大捐血活動規模，並首度附設公益義賣攤位，不僅挹注熱血，還能讓愛延伸。

長期投身公益的台灣普利司通，今年是連續第17年捐血車駛進公司門口大輪胎旁執行募血任務，並以「捐血挺醫護．隨手助弱勢」為主軸，號召公司同仁，偕同鄰近恆灝、凌巨、兆赫三家公司員工，一起加入挽袖捐熱血行列。

為了鼓勵同仁響應捐血此一助人利己的善舉，並擴大全員公益參與，台灣普利司通今年首次邀請長期合作的喜憨兒基金會，與位於鄰近的香園教養院設攤販售庇護商品，每位捐血同仁可獲得福委會贊助的百元公益點券供消費折抵。活動現場氣氛熱鬧，儼然像小型公益嘉年華，不僅有等候捐血的員工駐足，也吸引許多無法捐血的同仁在工作閒暇之餘前往攤位選購，買氣相當熱絡。

台灣普利司通表示，這次捐血活動由於有義賣攤位，發揮提升捐血意願的效果，共有60人響應，挹注血庫 2萬2,250 cc。期盼藉由這項活動發揮拋磚引玉功能，帶動社會大眾加入捐血行列。未來台灣普利司通將持續秉持「以最高品質貢獻社會」精神，扶持弱勢、關懷在地需求，為提供符合顧客與社會永續價值的服務持續努力。

週邊企業員工與台灣普利司通共同響應捐血活動。圖／業者提供
週邊企業員工與台灣普利司通共同響應捐血活動。圖／業者提供
台灣普利司通員工以實際行動響應捐血。圖／業者提供
台灣普利司通員工以實際行動響應捐血。圖／業者提供
台灣普利通發起「捐血挺醫護，隨手助弱勢」捐血暨公益義賣活動。圖／業者提供
台灣普利通發起「捐血挺醫護，隨手助弱勢」捐血暨公益義賣活動。圖／業者提供

捐血中心 義賣

延伸閱讀

淡水社區居民愛心滿滿 義賣捐12萬助弱勢

中油石化事業部辦公益捐血 鄉親踴躍挽袖捐5萬cc解血荒

台中郵局響應捐熱血 贊助1.5萬份贈品

中部民眾好熱血！AB型血緩捐1周 其他血型正常捐

相關新聞

東元家族不合公開信互槓！黃茂雄責子、東元阿嬤挺孫

東元董監即將改選，引爆家族三代意見不合。東元集團會長黃茂雄傍晚發出署名的公開信指出，對近日媒體大篇幅報導他與長子黃育仁相...

東元父子之爭 黃茂雄公開信：遺憾黃育仁無法理解本人堅守公私分明

東元（1504）集團會長黃茂雄今（25）日傍晚發出署名的公開信指出，很遺憾長子黃育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，...

景氣回溫 雙北都更宅標脫率五成

財政部國產署昨（24）日標售十案、29戶都更宅，吸引逾30封標單投標，總銷14.7億元都更宅最終標脫15戶，標脫率約五成...

水情嚴峻 中鋼靠「這些措施」節水有道

水情拉警報，製程需大量用水的中鋼公司為此勵行節水管理及回收水再利用也推動多的項工程降低原水耗用，希挺過亢旱危機。

低谷已過 化纖產業迎曙光

國際石化原料再啟動上漲模式，激勵塑化原料價格，從五大泛用樹脂再到化纖原料回春意味濃厚，有利低價化纖族群業績表現。

爭代駕龍頭！裕隆格上激戰台灣大車隊「10公里300元」削價搶客

疫情趨緩後餐飲業逐漸回溫，裕隆關係企業格上租車與戰略盟友「台灣代駕」，看準這波酒後不開車的暢飲需求，本周已推出「10公里300元比搭小黃划算」優惠方案，除以破壞式價格搶客，也等同向計程車隊龍頭「台灣大車隊」宣戰。但大車隊也不甘示弱回擊，「我們酒後代駕直接現折330元，雖活動本月底截止，但之後還會不定期加碼優惠。」一場削價激戰正式開打。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。