疫情之下投資熱 生醫領域三產業受看好

安侯建業聯合會計師事務所今（25）日發布《2021年全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，分析生醫產業前景，對於診斷設備製造商的估值最樂觀；同時也看好生物製藥產業、製藥服務產業，在疫情的需求下，全年能交出不錯的財務表現。

調查報告分析的產業，共包含生物製藥、醫療資通訊、醫療人士執業、行為醫療、生物製藥服務、診斷實驗室服務、診斷設備製造商、專科醫師執業、醫療器材、醫院及醫療服務體系等十個領域。

安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植表示，生醫領域在2020年的總體交易活動量，比2019年增長15.1%，整體交易量表現比年初預估的情況好，其中第1季表現最佳，撐起了整個年度，又以診斷設備製造商、生物製藥最為亮眼，高達七成至八成以上的投資專家，認為該兩項產業維持或增加了其交易量。

報告指出，較多的投資專家認為，診斷設備製造商在2021年的估值，將持續增加至年底，並且增長率也是最突出的；而生物製藥及其服務產業，也將大幅受惠於產業估值成長。

安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持醫師蘇嘉瑞表示，參照調查報告，許多國際性生醫產業正在投資轉型，例如與遠距相關的醫療設備製造，被63%以上受訪者看好，目前我國研議修正中的《生技醫藥產業發展條例》，也因應前述生醫產業的發展趨勢，增加了「再生醫療」、「精準醫療」及「數位醫療」更能印證國內產業未來的機會。