東元家族不合公開信互槓！黃茂雄責子、東元阿嬤挺孫

東元董監即將改選，引爆家族三代意見不合。東元集團會長黃茂雄傍晚發出署名的公開信指出，對近日媒體大篇幅報導他與長子黃育仁相關事宜，引起各界疑慮，為自己教子無方，深感歉疚，發表致歉聲明。他遺憾長子黃育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受他的理念。

但不久，「東元阿嬤」林明穱也發表公開信，支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長。文中希望黃茂雄真正將東元放手給年輕懂技術的下一代。一場董監改選，引發東元家族三代意見不合，正式浮上台面。以下為雙方聲明與公開信：