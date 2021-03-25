東元家族不合公開信互槓！黃茂雄責子、東元阿嬤挺孫
東元董監即將改選，引爆家族三代意見不合。東元集團會長黃茂雄傍晚發出署名的公開信指出，對近日媒體大篇幅報導他與長子黃育仁相關事宜，引起各界疑慮，為自己教子無方，深感歉疚，發表致歉聲明。他遺憾長子黃育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受他的理念。
但不久，「東元阿嬤」林明穱也發表公開信，支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長。文中希望黃茂雄真正將東元放手給年輕懂技術的下一代。一場董監改選，引發東元家族三代意見不合，正式浮上台面。以下為雙方聲明與公開信：
●黃茂雄聲明如下：
針對近日媒體以「父子決裂」、「父子之爭」、「父子對決」等用詞，大篇幅報導本人與長子黃育仁相關事宜，引起社會諸多關注和猜測，造成股東和各利害關係人的疑慮，茂雄深感歉疚，特發表致歉聲明。
長子黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，惟，原本應屬於公司內部討論的議題，如今未充分討論即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安，及公司治理的困擾，不良示範，實乃本人教子無方，深感愧對社會期待。
針對近日報導的一些誤解，本人在此解釋，東元絕非會長制而是專業經理人制度，本人也是自基層歷練進而晉升專業經營階層。近年來，東元電機經營團隊更是努力提升公司治理，已蟬連七年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」、連續六年獲公司治理評鑑前5%，更是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業，今(2021)年也入選標準普爾(S&P Global)最新公布的2021永續年鑑。對於外界期許東元擠身世界一流ESG的目標，相信經營團隊會繼續為永續發展而努力。
很遺憾育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受我的理念，是非判斷有待育仁深思。但在私領域方面，父子親情人生珍寶，珍惜我們是家人，也珍惜我們是彼此相愛的家人。
●東元阿嬤公開信全文如下：
看到最近的新聞，有在討論我們的家庭和不和諧，是不是父慈子孝？其實，從古至今，若不是有什麼難解的原因，有誰不希望家庭和諧? 又有誰不希望父慈子孝？我的女兒和我的外孫黃育仁，長年以來，都很盡力的在維繫家庭和諧，也很期盼父慈子孝。為了獲得父親的認同，育仁從小到大，都按照父親的規劃，努力扮演好每個角色。我女兒則專注於自己的音樂事業，也做好賢內助角色。一直以來，女兒和外孫對我都很孝順謙恭有禮，也非常盡力在保護這個家。
作為東元的創始股東家族，我把家族的股份交給我的女兒，我們也把東元的主導權交到女婿黃茂雄的手上，但這些年來，這些股權的運用，我都無從得知。現在女婿黃茂雄雖講是退休，但猶原在董事會，與他的代理人指揮大局。
我的哥哥偕林波士自東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮。我希望女婿黃茂雄，也能用同樣的智慧，真正將東元放手給年輕懂技術的下一代，接下來能夠全心全意照顧我失智的女兒，對家庭負起責任，做好丈夫的角色，好好對待他的太太。
衷心希望東元在這個世紀，能給謙卑有禮、懂得檢討反省進步的年輕人，一個帶領東元繼續前進的機會，希望真心愛東元的新朋友、老朋友、大股東、小股東，也能支持我的推薦，感謝。
東元阿嬤 林明穱
2021.03.25
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