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醫美展店+新品牌成長動能 佐登今年營收目標拚成長三成

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
佐登-KY總經理陳佳琦指出，展望今年在醫美成長動能和新品牌「珍朵絲特」挹注下，預估將超越2019年營業額高峰，目標營收成長三成。記者陳書璿／攝影
佐登-KY總經理陳佳琦指出，展望今年在醫美成長動能和新品牌「珍朵絲特」挹注下，預估將超越2019年營業額高峰，目標營收成長三成。記者陳書璿／攝影

佐登-KY（4190）總經理陳佳琦指出，展望今年在醫美成長動能和新品牌「珍朵絲特」挹注下，預估將超越2019年營業額高峰，目標營收成長三成。此外，更號召國內十家原料廠商為策略夥伴，共組國際代工聯盟，為2022年新廠落成後的國際代工訂單鋪路。

陳佳琦表示，展望2021年集團營收動能主要來自兩岸異業合作醫美集團與新動能-新品牌珍朵絲特。佐登微爾醫美集團於今年個新增兩家，預計完成兩岸共14家診所開業，並持續以超過600家生活美容門市的優勢，導入生美舊客成為醫美新會員，加上會員帶客口碑行銷、專家專診服務以及醫美巡迴講座納客策略，預計達成會員四萬人數的目標，同時輔以量身訂製全方位醫美療程，滿足會員對美的追求。

陳佳琪觀察到，大陸在疫後消費力方面，顧客消費力道尚未恢復，推測是對未來的不安全感，目前大陸地區的來客數還差了5-10%，但消費力約有10%的影響。對此，佐登未來將會首度在線上販賣使用券等方式，積極招納新客，預期2021年生活美容業績將會重返2019年的水準，醫美兩岸持續拓點、保健食品也加入，今年度營運將維持成長腳步不變。

至於佐美館觀光工廠預計於2022年第三季開幕，將以珍朵絲特品牌延伸至植粹保養品與身體日化品，包括：精油、香水與母嬰用品，成為最大展銷主體，預期在亞洲最大生技園區的話題延燒下，品牌能見度及銷售業績將推至另一高峰。

她也表示，除既有業務外，因應2022年大埔美新廠落成啟用，集團也將正式挑戰國際代工訂單。佐登將於本月底正式與國內10家美容保養原料廠商共組聯盟，期望各自發揮強項，如佐登的生產強項在於精華業與霜類，其他夥伴可能有氣充、無塵室、化妝品等專業技術，其中不乏有大廠如品牌無塵氏紙巾廠商紳宇，以及興農子公司玉美生技，以有機洗劑為強項等。期盼和國內十大原料代工廠強強聯手，爭取代工客戶的相互引薦，並共同開發特殊劑型，以發揮最大效益。

佐登去年營收27.3億元，稅後純益2.58億元，每股稅後純益（EPS）4.41元，全年毛利率76%，營益率因疫情影響從21%降到15%。董事會通過發放現金股利3元，以25日收盤價計算，殖利率3.2%。

醫美 佐登

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