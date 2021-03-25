快訊

長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元父子之爭 黃茂雄公開信：遺憾黃育仁無法理解本人堅守公私分明

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元集團會長黃茂雄。 本報系資料庫
東元集團會長黃茂雄。 本報系資料庫

東元（1504）集團會長黃茂雄今（25）日傍晚發出署名的公開信指出，很遺憾長子黃育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受我的理念，是非判斷有待育仁深思。但在私領域方面，父子親情人生珍寶，珍惜我們是家人，也珍惜我們是彼此相愛的家人。

針對近日媒體以「父子決裂」、「父子之爭」、「父子對決」等用詞，大篇幅報導本人與長子黃育仁相關事宜，引起社會諸多關注和猜測，造成股東和各利害關係人的疑慮，茂雄深感歉疚，特發表致歉聲明。

黃茂雄表示，長子黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，惟，原本應屬於公司內部討論的議題，如今未充分討論即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安，及公司治理的困擾，不良示範，實乃本人教子無方，深感愧對社會期待。

針對近日報導的一些誤解，本人在此解釋，東元絕非會長制而是專業經理人制度，本人也是自基層歷練進而晉升專業經營階層。近年來，東元電機經營團隊更是努力提升公司治理，已蟬連七年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」、連續六年獲公司治理評鑑前5%，更是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業，今(2021)年也入選標準普爾（S&P Global）最新公布的2021永續年鑑。對於外界期許東元擠身世界一流ESG的目標，相信經營團隊會繼續為永續發展而努力。

黃茂雄強調，很遺憾育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受我的理念，是非判斷有待育仁深思。但在私領域方面，父子親情人生珍寶，珍惜我們是家人，也珍惜我們是彼此相愛的家人。

東元電機 黃茂雄

延伸閱讀

不甩黃茂雄 東元老股東挺小黃選董事

外資持股25%…東元父子之爭決勝關鍵

東元黃茂雄父子對槓 寶佳聲明盼父子和解

東元「父子不合」戲劇性變化

相關新聞

漲價產業接力賽 貨櫃航運獲利超嗆

新一波的漲價聲浪再次響起，且不僅集中於電子類股，在預期通貨膨脹搭配熱錢簇擁之下，原物料族群也順勢跟風而上。

東元父子之爭 黃茂雄公開信：遺憾黃育仁無法理解本人堅守公私分明

東元（1504）集團會長黃茂雄今（25）日傍晚發出署名的公開信指出，很遺憾長子黃育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，...

景氣回溫 雙北都更宅標脫率五成

財政部國產署昨（24）日標售十案、29戶都更宅，吸引逾30封標單投標，總銷14.7億元都更宅最終標脫15戶，標脫率約五成...

水情嚴峻 中鋼靠「這些措施」節水有道

水情拉警報，製程需大量用水的中鋼公司為此勵行節水管理及回收水再利用也推動多的項工程降低原水耗用，希挺過亢旱危機。

低谷已過 化纖產業迎曙光

國際石化原料再啟動上漲模式，激勵塑化原料價格，從五大泛用樹脂再到化纖原料回春意味濃厚，有利低價化纖族群業績表現。

爭代駕龍頭！裕隆格上激戰台灣大車隊「10公里300元」削價搶客

疫情趨緩後餐飲業逐漸回溫，裕隆關係企業格上租車與戰略盟友「台灣代駕」，看準這波酒後不開車的暢飲需求，本周已推出「10公里300元比搭小黃划算」優惠方案，除以破壞式價格搶客，也等同向計程車隊龍頭「台灣大車隊」宣戰。但大車隊也不甘示弱回擊，「我們酒後代駕直接現折330元，雖活動本月底截止，但之後還會不定期加碼優惠。」一場削價激戰正式開打。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。