東元父子之爭 黃茂雄公開信：遺憾黃育仁無法理解本人堅守公私分明

東元（1504）集團會長黃茂雄今（25）日傍晚發出署名的公開信指出，很遺憾長子黃育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受我的理念，是非判斷有待育仁深思。但在私領域方面，父子親情人生珍寶，珍惜我們是家人，也珍惜我們是彼此相愛的家人。

針對近日媒體以「父子決裂」、「父子之爭」、「父子對決」等用詞，大篇幅報導本人與長子黃育仁相關事宜，引起社會諸多關注和猜測，造成股東和各利害關係人的疑慮，茂雄深感歉疚，特發表致歉聲明。

黃茂雄表示，長子黃育仁已經長大成人，爭取主導經營的企圖心為個人權利，惟，原本應屬於公司內部討論的議題，如今未充分討論即公開於媒體，導致外界聚焦於父子衝突，造成投資人和社會的不安，及公司治理的困擾，不良示範，實乃本人教子無方，深感愧對社會期待。

針對近日報導的一些誤解，本人在此解釋，東元絕非會長制而是專業經理人制度，本人也是自基層歷練進而晉升專業經營階層。近年來，東元電機經營團隊更是努力提升公司治理，已蟬連七年獲得「企業永續報告類—TOP 50報告白金獎」、連續六年獲公司治理評鑑前5%，更是台灣機電業者首家入選DJSI新興市場成份股的企業，今(2021)年也入選標準普爾（S&P Global）最新公布的2021永續年鑑。對於外界期許東元擠身世界一流ESG的目標，相信經營團隊會繼續為永續發展而努力。

黃茂雄強調，很遺憾育仁無法理解本人堅守「公私分明」的原則，也未能接受我的理念，是非判斷有待育仁深思。但在私領域方面，父子親情人生珍寶，珍惜我們是家人，也珍惜我們是彼此相愛的家人。