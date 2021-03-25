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用心作伙挺菜農 新東陽愛心認購10公噸高麗菜

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
「用心作伙挺菜農！」新東陽愛心認購10公噸高麗菜助農民。圖／新東陽提供
「用心作伙挺菜農！」新東陽愛心認購10公噸高麗菜助農民。圖／新東陽提供

近期因高麗菜產量過盛，導致市場價格不佳，為了幫助農民，新東陽與雲林縣政府合作，以合理的價格向農民收購優級高麗菜，總共收購10公噸，並於四個國道服務區舉辦「用心作伙挺菜農」活動。10公噸高麗菜共500箱，分配至四個國道服務區（清水200箱、關西100箱、南投100箱、西湖100箱），用滿額贈的活動方式嘉惠用路人。

有「菜王」稱號的高麗菜，味道鮮美且營養豐富，現在正值產季是品嚐的最佳時機。「用心作伙挺菜農！」活動，從即日起只要在新東陽國道關西、西湖、清水跟南投等四個服務區，當日累積消費滿100元，就可以獲得一顆優級高麗菜，為了珍惜資源，與更多人分享這份愛，現場每張發票上限兌換三顆，送完為止，歡迎用路人共襄盛舉，一起支持國產優質農產品，用愛心幫助農民。

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