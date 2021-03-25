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增資轉型奏捷！ 點鑽整合行銷2021開年營收成長42%

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
點鑽整合行銷公司宣佈，2021年開年再傳捷報，一、二月整體營運呈穩定成長，相較去年同期，點鑽在收入方面增加42%。 圖／點鑽整合行銷提供
點鑽整合行銷公司宣佈，2021年開年再傳捷報，一、二月整體營運呈穩定成長，相較去年同期，點鑽在收入方面增加42%。 圖／點鑽整合行銷提供

點鑽整合行銷股份有限公司今（25）日宣佈，2021年開年再傳捷報，一、二月整體營運呈穩定成長，相較去年同期，點鑽在收入方面增加42%，顯示轉型效益已浮現。

點鑽整合行銷表示，透過UUPON品牌優勢的八個字：「數據應用、點數驅動」，將全體UUPON會員參與活動過程所積累的數據資料，透過標籤化分析、系統化整合，建置完成「UUPON 顧客資料平台／CDP」（customer data platform），並將高流通性的UUPON點數，應用於高精準度的行銷推廣。

無畏肺炎疫情重創全球經濟市場，點鑽整合行銷自去年底完成股東增資，並啟動「新型態商業策略轉型計畫」，所成立的UUPON會員點數平台，結合線上導流及線下導客，先是創造去年第4季營收財務表現，首度達到損益兩平的水準，並可望於今年轉虧為盈，不負全體股東、策略夥伴、服務客戶共同信賴與期望。

點鑽整合行銷公司策略結盟市調廠商，提供合作夥伴營運佈點超過 100多個國家、2,000多個品牌的國際商務趨勢洞察網絡。因此，UUPON會員參與全球消費品牌問卷調查，獲得豐富的填問卷贈送點數獎勵回饋，點鑽整合行銷也成為國際市調市場在台灣的關鍵合作夥伴。

今年一、二月，UUPON市調營收創新高，在與台灣市調公司、廣告行銷公司及產官學單位的合作拓展下，點鑽整合行銷也能夠提供從議題設定、專案企劃、問卷執行、數據分析等整合性服務。

點鑽整合行銷表示，透過調查所積累的龐大數據資料庫，涵蓋消費生活、市場經濟、時事議題、公共政策等類型，亦不斷擴充點鑽「大數據應用」的內涵，為每一位策略合作夥伴創造洞察趨勢的優勢。

點鑽整合行銷彙整會員數據的「顧客資料平台／CDP」，能夠區分地域、需求偏好等條件，幫助店家掌握目標客源，並提供「點數兌換優惠券」服務，引導消費者完成線下導客行動。以實例來看，點鑽整合行銷規劃「點數放大券」活動，引導包括士林區、北投區、中山區等目標會員，在指定週末上午時段至「梁社漢排骨士林分店」進行消費，即可憑券享有消費贈UUPON點數的回饋。根據估算，當日UUPON會員到店消費人次，佔當日到店人數近56.6%；當日UUPON會員消費總額，亦佔當日該時段營業額57.4%。

參與活動的UUPON會員更表示，因為本次經驗，對該品牌好感度成長28%，甚至有近三成消費者表示，會將該店家列為必吃名單。結合UUPON點數回饋及店家加碼優惠，更有近九成消費者直言：很期待UUPON與更多餐飲店家，繼續舉辦同類型的贈點活動。

點鑽整合行銷表示，UUPON作為全台唯一跨產業、跨品牌、跨領域的會員點數平台，擁有高度開放性、多元性；結合會員經營與活動規劃，消費者行為數據分析及點數流通價值兩大優勢，將能夠被充分發揮。

營收 點數平台

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