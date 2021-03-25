超商神級麵包是它 每天竟能狂銷上萬包

「丹麥菠蘿可頌」可以說是超商神級麵包，每天竟能狂銷上萬包。 麵包是許多人愛吃的美食，市面上有各種麵包；然而，「丹麥菠蘿可頌」兼具外觀與美味，不僅做為開啟美好一天的早餐，更有人當作午後時光的美味餐點；上市以來創造了輝煌的熱銷紀錄，每天狂銷上萬包。

統一（1216）指出，可頌要好吃，除需要使用良好的食材外，製作過程也相當繁複精細；在等待麵糰發酵前，麵糰與奶油之間反覆地壓平摺疊，麵包氣孔分布均勻，入口時才能感受到有層次口感。為了造就精緻的歐風牛角，製作流程絕對不能馬虎；統一麵包團隊動用了三條不同的生產線，並採用多層次麵糰壓延工法，才打造出32層的鬆軟酥皮，創造出層層堆疊的美味。

不僅如此，為了讓味覺變化更豐富，於上層覆蓋金黃菠蘿皮；每一顆可頌上方的菠蘿皮皆由師傅準確又輕柔地覆蓋在可頌麵糰上，經烘烤後，不僅帶出濃郁蛋香，也讓鬆軟的可頌麵包呈現具有光澤的金黃色外表。當台式菠蘿遇上歐式可頌，外表香脆的菠蘿皮，加上內裡層層壓延的丹麥麵糰，帶給消費者另一層次的口感享受。

然而可頌要好吃，除了需要使用良好的食材外，製作過程也相當繁複精細；在等待麵糰發酵前，麵糰與奶油之間反覆地壓平摺疊，麵包氣孔分布均勻，入口時才能感受到有層次口感。為了造就精緻的歐風牛角，製作流程絕對不能馬虎；統一麵包團隊動用了三條不同的生產線，並採用多層次麵糰壓延工法，才打造出32層的鬆軟酥皮，創造出層層堆疊的美味。