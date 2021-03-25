春遊賞花 隨遊SUIYO推陰晴隨你遊活動

後疫情時代來臨，雄獅（2731）集團具體實現「降實提虛」策略，加強消費者線上的服務體驗，新的玩樂品牌「隨遊SUIYO」進攻年輕市場，將創造多項娛樂商機（吃、喝、玩、遊、購、娛），同時於線上平台就能一站式購足，滿足年輕族群的使用習慣。

隨遊SUIYO繼首波情人節活動後，於3月15日（一）推出第二波活動「陰晴隨你遊」，上架了將近上百種商品，以「春雨」、「花遊」、「宅度假」及「迎夏」四大主題暢遊，不管是陰雨天、大晴天，多樣玩樂商品、行程玩法，提供消費者任選、隨訂、隨查、隨找、隨遊，最低只要128元起。除此之外，更有50元武陵、雪霸、清境農場等熱門旅遊目的地搶購行程周周搶、好康天天抽來迎接這個春天。

此次春遊活動，「隨遊SUIYO」特別精選了森林療癒系商品，包含近期最夯的熱門旅遊目的地「武陵農場」、「雪霸農場」、「清境農場」等遊程，自3月19日（五）至4月30日（五）起每周五早上11:00準時開放搶購，首波搶購開跑後反應熱烈，三分鐘內即搶購一空。

而3月至4月期間，將是武陵農場紫藤花大爆發的季節，紫藤花從藤架上往下盛開，滿開時就像紫色瀑布，當您置身其中彷彿如夢境一般美麗，搶購價最低只要50元起就能說走就走，天天出發不用等。除了50元搶購活動外，3月30日（二）起更能天天抽好康，獎品包括數位相機、九五折專屬優惠券、樂園門票等，再搭配四大主題行程，讓你隨抽隨用、隨買隨遊。

春天悄悄來臨，天氣雖漸漸回暖，還有點陰晴不定，「隨遊SUIYO—陰晴隨你遊」推出了四大陰晴玩樂推薦，「花遊」方案推薦在春暖花開之際，搭車出門賞花遊玩或到網紅咖啡廳拍照打卡的系列遊程，以及賞花票券等，最低只要128元起，就能購買薰衣草森林入園券。

另外，前往新北伊薩卡花園，品嘗花園主廚大餐，還能DIY製作開運香氛蠟燭，「隨遊SUIYO」取得市場最優惠價格，只要980元起；春雨綿綿時，「春雨」雨備方案推薦可以到室內觀賞展覽、到花藝學校親手客製化屬於自己的質感手工小物—永生花與羊毛氈，或是參加手作烘焙DIY課程，自由作烘焙課程體驗，兩人同行第二人只要加價129起。