北市12區超低價案出爐！ 三字頭買新建案

住展雜誌統計，台北市12個行政區銷售中開價最低建案，士林區有建案開價四字頭最低，萬華、北投、文山、南港都有五字頭，大同、內湖都有六字頭建案可以買。

住展雜誌研發長何世昌表示，台北市房價雖貴，但只要避開蛋黃區一級區段，改到二、三線區段購屋，仍有不少平價建案可以選購，最低成交價每坪從三十幾萬到六十幾萬不等，購屋族不必灰心放棄，可以多看多比較。

北市開價最低建案「金河富居」位於士林社子地區，平均開價每坪43萬元，最低成交價僅約36萬元，以三字頭價位就能買到台北市門牌，購屋門檻比高雄、台中黃蛋區還低。

何世昌表示，社子地區房價便宜，主因是區域環境質感較差，且環河北路車流量大、吵嘈、生活機能稍差等缺點，但也因如此房價平易近人。

最低開價五字頭的行政區，最低價的是北投區的「晴靚大地-一靚」，平均開價每坪55萬元，成交均價約46萬元。北投復興崗、新北投地區因山坡地型且生活機能稍有不足，屬於相對低價區，新北投一帶有硫磺泉抗性，多數建案成交落在45~55萬元。

如果想要有生活機能、又不希望環境太亂，南港中研院生活圈是不錯的選擇，當地環境與生活機能不會太差，比較大的缺點是遠離台北市中心，但新建案成交均價僅約五字頭，對購屋族而言負擔相對較輕。

中研院生活圈目前開價最低的建案是「謙閤」每坪57.5萬元，最低成交價僅約47萬元。

何世昌表示，如果非北市蛋黃區不買的民眾，其實只要選擇在蛋黃區的次級路段，一樣有機會以相對低價買到新建案。

例如中正區汀洲路一段、廈門街、紹安街，或是中山區長安東路、條通商圈，以及松山區寶清街和信義區吳興街600巷等路段，都有機會以六字頭的低價住進北市蛋黃區。

其中，中正區汀洲路一段和廈門街都屬於相對低價區，汀洲路生活機能完整，但因街貌較為老舊而房價比較親民，狀況與松山區寶清街相似。廈門街是二手家電街，環境質感最是大抗性，但成交價普遍只有六十幾萬，是首購族入住北市市中心好選項之一。

中山區長安東路到天津街是北市知名的「熱炒一條街」，這一帶與條通商圈都擁有很強的生活機能，但環境較雜亂，所以新建案成交價大多只有7字頭，條通商圈更常見每坪六十幾萬元的低價。

信義區吳興街300多巷房價較高，愈往600巷走則房價愈低；600巷因距鬧區較遠、出入動線不佳，以及曾發生土石流等負面因素，新建案價格較便宜，成交價多在六字頭。