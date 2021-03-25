TITAS線上型錄主題展首登場 個人防護紡織品領頭跑
今年台北紡織展（TITAS）將於10月13-15日假台北南港展覽館1館登場，因應全球數位貿易、電子商務及消費者需求趨勢，延續2020年「機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造」五大展出重點，推出更完善的虛實整合行銷方案。另，2020年推出的線上型錄平台，廣獲國內外買主好評，今年特別依據展會亮點規劃「線上型錄主題展」。
紡拓會表示，今年TITAS首場線上型錄主題展將於4月15日至5月14日推出「個人防護」主題，集中呈現TITAS展商精選產品，包括：具抗菌及抗病毒功能的紡織品或不織布、熔噴不織布、耳帶、醫療用口罩及手套、護目鏡、防護衣、隔離衣等醫療用防護產品，以及具高強力、耐化學品、耐高溫、高防汙、高防護紡織品或救生衣、防彈衣等產業用防護產品。
紡拓會表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，除了疫情對全球經濟及人類健康安全造成的影響廣為關注與討論之外，個人醫療防護相關設備如口罩、防護衣之討論度也不在話下。
台灣防疫供應鏈完整，從防疫用口罩中間層與外層、防護衣與隔離衣，到防疫酒精濕巾、防疫地毯等，一應俱全，不僅全數在台灣自製，還可整廠輸出，從原先口罩產量不足，到防疫國家隊組成，交出漂亮成績單。
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