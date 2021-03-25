尹章中4月8日政大資管所演講 剖析企業與政府對話要領

立法院前公報處長尹章中將於四月八日晚間應政大商學院資管所博士班之邀，以「企業與政府對話實戰剖析」為題發表專題演講，他將剖析海峽兩岸重大案件中企業與政府的關係與得失，以為借鏡。

尹章中在政府行政與立法部門工作長達43年，對政府運作機制有獨到之見解。近來，歐美許多企業界討論2021年全球九大趨勢，其中一個趨勢即為「CEO也要成為政治家」，足證企業與政府溝通、對話的重要性。

尹章中指出：企業與政府溝通會遇到四大困難，即政府組織龐大複雜，溝通渠道不明，技巧有待改進與國際因素迅速變遷等；是以企業必須解決溝通的要領包括找尋適當的時機、場合、渠道、夥伴，由適當人選與政府對話。

尹章中演講分析的案例包括：

1.螞蟻金股怎麼死的？馬雲犯了什麼天條？2.寶佳集團捲入勞動基金弊案的影響？3.街口支付溝通的障礙在哪裡？4.台南佳和企業翁茂鍾的死亡筆記本對企業經營帶來的思考。