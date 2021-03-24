伴手禮名店《不二糕餅》新品檸月酥台中大遠百快閃上市

商品月銷量高度可蓋15座101大樓的超人氣台中伴手禮《不二糕餅》，推出新品-檸月酥，標榜為史上最酥脆的清爽小月餅，今(24)日起在台中大遠百快閃上市，吸引大批排隊人潮。

不二糕餅表示，檸月酥顛覆傳統小月餅的既定印象，層層堆疊的酥鬆外皮，源自家傳三代50年老餅店的製餅技術與獨門配方。

師傅承襲古法以純手工製作糕點，使用新鮮檸檬連皮帶汁，融入綿密的牛奶豆沙，烤焙前撒上淡淡豆香，色澤誘人，餅皮酥香綿密。檸檬清香在口中綻放，搭配清爽香甜的細緻豆沙，層次豐富的創新口感，屬於大人系的幸福食感。

外盒設計上，則運用了60年代最流行的普普風格，以檸檬外型發想的幾何圖案為設計概念，搭配色彩鮮艷的黃綠色系，打造出視覺強烈又亮眼的復古時尚禮盒。

不二糕餅強調，檸月酥口感酥脆輕盈，常溫禮盒方便保存，送給朋友或長輩人人都愛，新鮮現做的圓滿心意，象徵送禮的美好祝福與感謝。

不二糕餅是中部炙手可熱的排隊名店，曾開創日銷千盒的銷售佳績，創造年節開店10分鐘內全部完售的紀錄。

這次為促銷新品，特別舉辦快閃櫃活動，首場選在台中大遠百11樓海洋互動區，活動日期為3月24日至4月5日；第二場在台北遠百信義A13-B3樓，