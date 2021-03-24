伴手禮名店《不二糕餅》新品檸月酥台中大遠百快閃上市

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
《不二糕餅》新品-檸月酥在台中大遠百快閃上市，吸引大批排隊人潮。記者宋健生/攝影
《不二糕餅》新品-檸月酥在台中大遠百快閃上市，吸引大批排隊人潮。記者宋健生/攝影

商品月銷量高度可蓋15座101大樓的超人氣台中伴手禮《不二糕餅》，推出新品-檸月酥，標榜為史上最酥脆的清爽小月餅，今(24)日起在台中大遠百快閃上市，吸引大批排隊人潮。

不二糕餅表示，檸月酥顛覆傳統小月餅的既定印象，層層堆疊的酥鬆外皮，源自家傳三代50年老餅店的製餅技術與獨門配方。

師傅承襲古法以純手工製作糕點，使用新鮮檸檬連皮帶汁，融入綿密的牛奶豆沙，烤焙前撒上淡淡豆香，色澤誘人，餅皮酥香綿密。檸檬清香在口中綻放，搭配清爽香甜的細緻豆沙，層次豐富的創新口感，屬於大人系的幸福食感。

外盒設計上，則運用了60年代最流行的普普風格，以檸檬外型發想的幾何圖案為設計概念，搭配色彩鮮艷的黃綠色系，打造出視覺強烈又亮眼的復古時尚禮盒。

不二糕餅強調，檸月酥口感酥脆輕盈，常溫禮盒方便保存，送給朋友或長輩人人都愛，新鮮現做的圓滿心意，象徵送禮的美好祝福與感謝。

不二糕餅是中部炙手可熱的排隊名店，曾開創日銷千盒的銷售佳績，創造年節開店10分鐘內全部完售的紀錄。

這次為促銷新品，特別舉辦快閃櫃活動，首場選在台中大遠百11樓海洋互動區，活動日期為3月24日至4月5日；第二場在台北遠百信義A13-B3樓，

活動日期為4月30日至5月11日。

外盒運用了60年代最流行的普普風格，以檸檬外型發想的幾何圖案為設計概念。記者宋健生/攝影
外盒運用了60年代最流行的普普風格，以檸檬外型發想的幾何圖案為設計概念。記者宋健生/攝影

遠百

延伸閱讀

遠百大店帶小店衝刺 精品美妝雙指標母親節力拚80億

新北／P.f.甜點設計（Pâtisserie Fish）鐵道旁的法式風情

策略行銷／亞尼克董事長吳宗恩跨界合作 做大甜蜜商機

瞄準春日酸甜商機 臺虎精釀「沙瓦禮盒」限定開賣

相關新聞

台中新光三越第1季業績大增3成 購物節4月1日順勢登場

備受矚目的台中新光三越母親節檔期將於4月1日登場，今年首波促銷活動「初夏購物節」，21天業績目標挑戰21億元，較去年同期...

潤泰新、日本三菱聯手 南港玉成段企業總部案拚3年完工

由潤泰新與日本三菱地共同開發的「南港玉成段企業總部案」，今（24）日正式舉辦動土典禮。潤泰新表示，該案占地1,600坪，...

全台上半年房價 房仲估緩漲部分地區持平

政府打炒房政策一波波，房仲指出，由於政策變數大，將影響市場買氣，推估今年上半年交易量將在14.7萬至15.1萬棟間，較去...

長榮擱淺原油漲 台塑化估事故很快排除影響有限

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河，由於蘇伊士運河是原油運輸重要航道，受此影響，紐約期貨油翻揚。不過，台塑化董事長陳寶郎認為，此事...

「大鱷鬥」！本業年虧8.6億卻花7億打官司、拚廣宣 只為保住個人經營權

2020年是資本市場的熱鬧1年，「大鱷們」挾重金四處出沒尋找獵物，從大同、東林、永大到友訊，經營權均見變天。

強攻國旅商機 TOYOTA正七人座新SIENNA登場

疫情把國人困在台灣，國旅需求大爆發後，休旅車成最夯車，TOYOTA總代理和泰汽車（2207）於今（24日）發表全新豪華正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。