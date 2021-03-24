台中新光三越第1季業績大增3成 購物節4月1日順勢登場

備受矚目的台中新光三越母親節檔期將於4月1日登場，今年首波促銷活動「初夏購物節」，21天業績目標挑戰21億元，較去年同期成長26%，平均每天營業額就要衝刺1億元，充分展現全台百貨業績龍頭的實力。

不畏疫情影響，中部整體百貨零售市場去年消費規模衝破700億元大關、年增5.2%，再創歷史新高；其中，台中新光三越去年營收首度突破200億、達206億元(含稅)，年增6.4%，第十度蟬聯全台百貨「店王」寶座。

另一家台中大遠百，亦以150億元、年增5.8%，穩坐遠百集團龍頭。兩家旗艦大店業績合計達356億元，超過中部整體百貨零售市場的5成，表現亮眼。

今年隨著疫情趨緩，百貨人潮買氣明顯升溫，台中新光三越預估第1季營業額可達53億元，較去年同期成長30%；而以目前業績表現來看，名品業績成長50%最多，其次為服飾成長30%，化妝品成長25%，餐飲也有20%增長。

堪稱全台聲勢最大的台中新光三越初夏購物節，4月1日起盛大登場。今年新光三越全館動員各大集團與品牌，搭配最強吸客利器滿千送百禮券，以及APP線上商品加碼回饋等，標榜無論親臨選購或選擇線上搶購宅配到府，都能滿足顧客購物需求。

初夏購物節首波4月1日至12日，全館skm pay單筆滿3,000送300禮券，貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3,000送300。4月1日4月5日名品、大家電區、法雅客、[I]STORE單筆滿萬送500。

除了禮券回饋之外，新光三越也推出最豪華的美妝陣容，必買獨家組合折數最低4折起。首一日即推出頂級保養明星發燒商品，例如LANCOME超未來肌因賦活露組，APP限定價5折限量搶購；乳霜霸主SHISEIDO百優精純乳霜組卡友限量43折。

另外，首創邀集12大品牌強強聯手，4大彩妝師與2大youtuber(泰辣/YOYO)直播總盤點，推出直播限定價商品。

新光三越還推出「APP線上High購節」，線上搶購免排隊，更可享最划算買一送一優惠，還有機會抽中SAMSUNG S21 5G手機。