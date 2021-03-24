潤泰新、日本三菱聯手 南港玉成段企業總部案拚3年完工

由潤泰新與日本三菱地共同開發的「南港玉成段企業總部案」，今（24）日正式舉辦動土典禮。潤泰新表示，該案占地1,600坪，未來將採全棟或分層租售，預計2023年底完工。

潤泰新指出，該案基地西側緊鄰2.5公頃新新生態公園，面公園側視野可比東京丸之內高級商辦區， 坐擁公園第一排的景觀優勢，且距離捷運藍線昆陽站約300公尺，與信義商圈市政府站間僅隔兩站，往東可迅速往來南港軟體園區，地理位置串聯國家生技產業廊帶與軟體會展區。

潤泰新表示，「南港玉成段企業總部案」的基地北側是國產總部，目前該案正申請建照，西側南港調車場公辦都更案刻正規劃中，南側台鐵公辦都更案未來將是科技公司台北總部，未來全區形塑企業總部園區之意象儼然成形，預期在這一波台商回流與壽險獵樓的趨勢中，吸引投資人或自用型買方的青睞。

「南港玉成段企業總部案」規劃地下5層，地上27層，單層700坪，整棟約17,342坪的SRC頂級商辦，該商辦擁有綠建築黃金級、鑽石級智慧建築標章、耐震標章認證之設計規格。

潤泰創指出，在政府在東區門戶政策計畫中，集團在2018年已拿下「南港之心公辦都更案」、開發規模達11.5萬坪，再加上「南港玉成段企業總部案」的投入開發，以及先前握有的南港車站BOT案50年開發權，潤泰新在南港地區布局投資金額高達800億元，囊括住宅、商業、辦公等產品，凸顯集團對南港未來充滿信心。