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國產署都更宅標脫率逾五成 四戶豪宅標脫

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國產署標售十案29戶都更宅，今（24）日開標，結果共標脫15戶，標脫率逾五成，標售成績堪稱亮眼。國產署官員表示，標脫率與過去差不多，且有約九成投標者為自然人，判斷所釋出的都更宅市場主要為剛性需求，以自住客為主。

國產署今日開標都更宅，大安區明日博標脫三戶、清歡標脫一戶，兩者都是億元級豪宅，其中清歡溢價率達15%，顯現豪宅市場有回溫跡象；其餘標脫建案總價都在3,000萬元以下，文山區忠順大院標脫兩戶、內湖區昇陽樹也標脫一戶、新店區友座臻美標脫兩戶、板橋區昇陽文薈標脫三戶、永和區勝開大地標脫一戶、淡水區漢皇丰川標脫一戶、三重區翔譽雙子星標脫一戶。

其中位於內湖的昇陽樹也，標脫的一戶共吸引六封標單，相當搶手。業者分析，近期內湖發展不錯，該案總價約2,889萬元，單價約60萬元左右，價格還算親民，是吸引買家出手的主因。

而板橋昇陽文薈，是這次唯一降價求售的建案，打九五折標售，降價策略奏效，原本列標的五戶，也順利賣出三戶。

官員表示，國產署標售標的多吸引自住客，較不是投資客青睞的市場，透過標售都更宅，也希望釋出不錯的物件，提供給自住需求的民眾。

國產署表示，此次標脫金額國庫入帳約7億餘元，其中含三戶台鐵變更非公用財產建案（明日博），這三戶標脫金額合計就達約3億元。

至於政府接連祭出打炒房措施，包括中央銀行兩波房市管制、內政部實價登錄2.0、財政部房地合一稅修法納入法人及預售屋等，是否會對標售成績造成影響？官員表示，政府打炒房主要是針對投資客及法人，而投標都更宅的以自然人占多數，自住不受影響。

至於下一波都更宅標售，據了解，目前國產署手上還有一案位於文山區的南方莊園，光是這案就多達71戶，接下來將會分批釋出，再加上中正區正隆天第等熱門建案，預計將會在4月公告。

國產署 都更 建案

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