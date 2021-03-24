NFT加密藝術在台北也瘋狂 《異次元也有菩薩》一件難求

自3月11日佳士得公布Beeple的《Everydays：The First 5000 Days》以近7,000萬美元成交後，台北投資圈對NFT加密藝術也瘋狂了。

台北新藝術博覽會（A.R.T.）今年首度推出NFT作品，藝術總監李善單的《異次元也有菩薩》系列一曝光，立即被人群包圍了。投資人到底在瘋什麼？李善單受訪時說：「他們在買歷史，在搶第一，在顯擺『這件作品是我的』。」

什麼是加密藝術呢？加密藝術主要是靠區塊鏈技術，讓一些數位創作的「藝術品」，能擁有獨一無二的認證價值，避免過往的數位內容經常被大量複製情況。對藏家來說，多了一層「專屬感」。

目前《異次元也有菩薩》已出到系列47，面對預訂盛況，主辦單位趕緊喊出暫停預訂，不然，連4月1日松菸預展第一天都沒作品挑了。

今年的A.R.T.恢復大型實體展，5月13日是貴賓之夜，5月14日到17日展出，展場在台北世貿一館。在這一場大型的實體展中，預展前即已熱賣的卻是虛擬藝術。

很多人想不明白：輕而易舉就可以免費下載Beeple的《每一天》，為什麼有人願意花6,934萬6,250美元去買？以28.5元兌1美元計算，那是相當於台幣19.76億元的高價。

是炒作？還是真有價值？

這也正是台北藝術投資圈近期所熱議，加密藝術真得值得投資？會不會是炒作？

「近20億啊，真的很誇張。」李善單也這樣說，轉而，他用很慎重的語氣指出，早在《Everydays》截標前一周飆上300萬美元，「我就浮上一個念頭： 藝術史要進入新的篇章。」而這新的篇章的遊戲規則和過去都不一樣。很快就決定在今年的A.R.T.推出加密藝術。

加密藝術收藏是致富捷徑嗎？投資價值在那裡？如何挑選作品？推出作品、決策定價、指導A.R.T.參展者創作，作為加密藝術的引領者，李善單接受專訪，分享他的見解。

記者問： Beeple的《每一天》可以免費下載，為什麼有人願意花台幣近20億元去買？

李善單答：《Everydays》這個作品開啟藝術史上的新篇。作為藝術史上全新領域的第一個作品，它一定非常珍貴。就像畢卡索的第一幅立體派作品《亞維農的少女》，它就是價值連城。

在實體的藝術世界，我們會想辦法防止人家盜版，但數位藝術超喜歡人家盜版的。因為越多人下載，這個加密藝術作品越有名，越有名就越值錢。《Everydays》在截標前一周飆上300萬美元，那時已經覺得很高了，媒體大幅報導後，全世界關注，讓這作品更有名，所以競標價格再往上飆。

問：別人可以免費下載， 那買數位藝術是買到什麼？

答：買家可以隨時拿出手機，秀出他買的作品，顯擺「這是我的」。別人都可以下載，但只有買家可以宣稱自己擁有這作品，以NFT作為認證。這次去投標《Everydays》的幾乎都是富二代，是年輕的世代，他們悠遊網路世界，可以接受藝術走入電子的概念。

而且，世界上只有買家能使用，每個人都能看，但只有買家能用於商業行為。假設你「擁有」阿姆斯壯登陸月球的視頻影片，蘋果推出iPhone 15，要配上視頻阿姆斯壯的講話，打出「我的一小步，人類的一大步。iPhone 15。」蘋果只能跟你洽談專屬影片的使用權。

怎麼證明這作品是你的？以NFT來認證。NFT（Non-Fungible Token）譯為非同質化代幣，非同質化就是唯一，帶有唯一編號的貨幣，編號是一組運算數列。買《異次元也有菩薩／圓月菩薩》作品，我們會給一組運算數列，作為我的簽名，加密藝術上不會有藝術家的簽名。你想把這作品傳承給兒子，就是交給兒子這組運算數列，所以密碼要保管好，不教人家知道。作品以數位的形式存在，不會毀壞，不像油畫500年就會開始崩壞。NFT認證，也不怕被偷、遺失。

問：為什麼判斷藝術史進入新的篇章？

答：其實不只是藝術史。網路世界或稱為虛擬世界，一直以來只被人們作為經濟使用，例如在網路世界販賣實體世界的東西。《Everydays》卻不是實體世界的產物，也就是說，虛擬世界能夠生產，數位產品能作為資產，這資產能夠換取實體世界的財富。

你能意識到這個改變的重大嗎？

問：怎麼判斷這個NFT加密藝術作品是買對了？還是買錯了？買貴了？還是撿到便宜？

答：假設讓你回到1890年，你會去買誰的作品？如果是我，我會去抱一堆梵谷的畫作，因為我知道它未來會大漲，一幅就暴富了嘛。你買的加密藝術未來有沒有價值決定在那裹？決定在於「歷史」。你擁有的東西叫做「時間」，看你能不能看得準，看準它存在越久越知名、越值錢。

現在有一台時光機，才剛剛發明出來，第一個人要做實驗，他猶豫了一下要不要穿越⋯⋯，他進去了⋯⋯，噗不見了！你現在買了這段影片，未來這個時光機很正常運作了，第一個傳送的這個影片就是不得了嘛，因為它是第一次。未來傳送再多次的影片都遠不如第一次有價值，因為第一次創造歷史。

問：談談《異次元也有菩薩》系列，有創造「第一」？

答：異次元沒有菩薩嗎？當然有，佛經上常看到釋迦牟尼佛在說法時，無量恆河沙以外世界的無量諸佛、菩薩與會，但是為什麼兩千五、六百年來這麼多大成就者沒有人畫過？有一天，這樣的疑問出現在我的腦海，突然間，我就想到要畫異次元的菩薩。

菩薩並不是都長成目前所見塑像、畫像那樣。地球的大海，大海中的菩薩長什麼樣？答案是海螺，左旋的海螺是八地菩薩，佛經上說的。A.R.T.幾年前的化石展，展過一顆左旋海螺，那很珍貴的。

我禪定打坐中見過異次元的菩薩。我們所在是三度空間，四度空間（四維）是加上時間，過去、現在、未來同時存在，走向蒲團、坐在蒲團、起坐走出去的影像同時存在，三度空間的眼看四度空間，影像是一直在晃動的，直到你想與對方溝通，影像會定位。所以，畫出來的異次元菩薩絕大部分是線條，就像縮時攝影拍攝車流，呈現出來的畫面就是線條。