快訊

台中、苗栗4月6日起「供五停二」 兩張圖看停水細節！

反擊美國！北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」

4月6日起台中、苗栗分區供水 台糖今起暫停加油站洗車

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

水情持續嚴峻，旱災中央災害應變中心指揮官王美花今（24）日下午宣布，台中、苗栗的水情燈號轉為紅燈，且自4月6日起實施分區供水。同時，台糖也隨即宣布，自今日起暫停加油站洗車業務，也提供34口救旱井支援用水。

台糖指出，公司一向對於水、電、油、紙等資源推行節約政策，近期因應水情吃緊，已依各單位業務屬性加強制定不同的節水計畫。民生用水部分採取全面減壓供水措施，公司轄下各單位的水龍頭、馬桶等用水設備採用省水標章產品，並定期檢查預防漏水，也全面宣導同仁節水及正確用水觀念。

台糖表示，工業及營業用水部分，台糖加油站配合限水政策，各洗車站也加入撙節用水行列。除花東地區外，其餘各縣市加油站自今日起全面暫停洗車業務。製糖工廠考量生產用水需求，朝水資源循環利用為目標；各休憩營業據點亦調整清潔、洗滌方式以達節水成效。

台糖強調，除了節水，台糖因應未來民生用水可能減供，已盤點34座救旱井支援用水，盼能對旱情有所幫助，也透過節水及水井支援等作為，與國人共度旱情。

台糖 缺水

延伸閱讀

林智堅樂聽見下雨的聲音 籲家戶這麼做可節水5%

下雨了會延後限水嗎？彰化提前模擬消防車幫送民生用水

驚悚！車撞加油站瞬間起火 1人成焦屍

逛完賣場「油箱蓋被偷」女氣炸！過來人點出盲點：應該在這

相關新聞

「大鱷鬥」！本業年虧8.6億卻花7億打官司、拚廣宣 只為保住個人經營權

2020年是資本市場的熱鬧1年，「大鱷們」挾重金四處出沒尋找獵物，從大同、東林、永大到友訊，經營權均見變天。

強攻國旅商機 TOYOTA正七人座新SIENNA登場

疫情把國人困在台灣，國旅需求大爆發後，休旅車成最夯車，TOYOTA總代理和泰汽車（2207）於今（24日）發表全新豪華正...

5G智慧杆標準聯盟成立 童子賢：未來十年有1億支智慧化

「5G智慧杆標準推動聯盟」今（24）日成立，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，目前全球在智慧燈桿歸納為兩句話，「有燈桿...

星宇再開新航線 胡志明市5月13日起每周三班直飛

星宇航空今（24）宣布，將於5月13日開闢桃園-胡志明市航線，於3月25日上午10點開賣！此為星宇航空繼東京、大阪、曼谷...

台康乳癌生物藥 臨床告捷

台康生技昨（23）日宣布，乳癌生物相似藥EG12014人體臨床三期試驗數據，包括有效性、安全性都達到標準，最快今年第3季...

台康公司願景 寫在餐巾紙上

台康生技成立至今僅八年，成立時的願景就是「生技業的台積電」，如今代工、開發均交出成績單，蓄勢待發。但一般人可能不知道，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。