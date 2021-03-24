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承業醫首座機器人復健中心落腳桃園 營運成長後勢可期

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

承業醫（4164）今（24）日宣布旗下全資子公司久和醫療與怡仁綜合醫院合作設立之機器人復健中心正式開幕，由承業醫投入其獨家代理之日本Cyberdyne機械外骨骼 HAL ®設備（外骨骼機器人），此次全台首座Cyberdyne外骨骼機器人復健中心選定落腳國門桃園，不僅可為承業醫高毛利之醫管收入帶來全新動能，也為台灣復健治療帶入一番新氣象，所代表意義非凡。

Cyberdyne外骨骼機器人具有主動及被動兩種訓練模式，能夠有效讀取人類大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，協助使用者完成其「打算要做」的動作，如站立、行走等等，主打「以使用者意志為中心」的訓練方式，國外已有研究發表，結合HAL®的療法確實有助於脊髓損傷以及中風的恢復。

怡仁綜合醫院表示Cyberdyne外骨骼機器人有別於其他穿戴機器人，不僅僅是提供動力的裝置，其獨特優勢為「實現意志控制」，運用神經可重塑原理，讓行走障礙者重新體驗跨步的感覺及體會動作控制。院內罹患橫斷性脊髓炎的病患分享，發病後期原本已經沒有力氣站立，接受外骨骼機器人復健療程後，已大幅進步至可輔以助行器行走。

台灣脊髓損傷人數約有2.3萬人，每年新增案例超過1,000名；中風人數更是超過23萬人，且每年新發人數逾4萬名，數量相當可觀。目前市場上機器人復健收費行情約為30分鐘收費新台幣3,000~5,000元，療程次數視患者情況各異，平均每人約需進行10次治療，推估外骨骼機器人運用於醫療市場的規模逾百億。目前Cyberdyne的醫療機器人已經成功進入歐、美、日三個指標市場，承業醫希望藉由機器人復健中心的成立及推廣，使台灣的患者也能受惠。

承業醫近年積極引進新產品，搭配銷售與醫管兩種商業模式挹注集團營收，今年1-2月營收已較去年同期成長13.45%，雙位數成長表現亮眼，如今再傳捷報，整體營運正向發展；且承業醫日前公告股利分派，董事會通過每股配發現金股利2.01元，配發率近80%，較前一年度大幅提升，以2020年年度平均收盤價38.87計算，殖利率超過5%，回饋投資人誠意十足。

機器人 復健

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