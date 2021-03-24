KLOOK鎖定夏季旅遊風潮 開賣全新台灣高鐵「國旅聯票」

迎接夏季國旅高峰，KLOOK即日起開賣全新台灣高鐵「國旅聯票」，旅客可透過KLOOK網頁或App預訂高鐵車票，不用一次購買來回車票，僅需單程車票就能彈性加購各種行程，包括全台各大人氣樂園、文創景點、生態體驗、接駁交通等，超過數十種旅遊體驗供選配，即刻預訂即刻出發，還享高鐵車票八五折優惠。

為滿足旅客交通需求，KLOOK更獨家推出Uber乘車金加購方案，以台北到高雄左營高鐵成人票價為例，僅需再多5元就能享有230元的Uber乘車金；購買KLOOK高鐵國旅聯票的旅客還能同時累積高鐵TGo會員點數與KLOOK積分，滿足想輕鬆暢玩又想聰明消費的旅客需求。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，「KLOOK自創立起便致力用創新科技整合目的地旅遊市場，改善效率和使用經驗；推出高鐵國旅聯票更是KLOOK今年的里程碑之一，同時也是台灣高鐵首次與線上旅遊體驗預訂平台進行技術串接，才能實現即刻預訂即刻出發，讓旅客輕鬆自在探索台灣各地的美好，創造更多有趣驚喜的出遊時刻；未來我們也將持續擴充聯票的遊程加購方案，在原本就很棒的產品架構上，進一步優化旅客購票、搭乘體驗。」

KLOOK「高鐵國旅聯票」涵蓋台灣高鐵全路線，和大家熟悉的高鐵訂票體驗相同，旅客僅需「選擇車次、加購行程或體驗、線上付款」，輕鬆三步驟就能完成車票預訂，即刻預訂即刻確認，馬上就能出發，無需支付預訂手續費，出發前未取票都能免費取消，搭車時再去高鐵售票櫃檯、自動購票機或便利商店兌換實體車票，省去排隊購票的麻煩。

「高鐵國旅聯票」除了提供車票八五折優惠，KLOOK也精挑細選多種國旅行程或娛樂體驗供旅客輕鬆加購，包括「劍湖山世界主題樂園」、「九族文化村門票加日月潭纜車」等熱門知名的主題樂園，還有在台南從百年糖廠進化為藝術新空間的「十鼓仁糖文創園區」、刺激又真實的感官娛樂體驗的「宏匯廣場 VR ZONE虛擬實境遊樂園」，或是搭乘高雄文化遊艇來個「紅毛港一日遊」，在夕陽下觀看大船入港；甚至帶著一家大小一起去「新竹綠世界生態農場」和羊駝、鵜鶘近距離互動，不論是想跟姐妹一同約去樂園遊玩拍美照、或是想來趟深度文化體驗、甚至是全家人出遊，都能在KLOOK「高鐵國旅聯票」中找到適合的加購活動或體驗。

而為了方便搭乘高鐵出遊、有轉乘需求的旅客，KLOOK也特別推出多種交通轉乘票券供旅客加購選配，像是購買台北前往台中烏日高鐵站的旅客，就能選擇加購「台灣好行日月潭來回車票+日月潭遊湖一日券」，免去交通接駁的麻煩、輕鬆抵達日月潭；或是選購「日月潭纜車一日票」，同時還包含遊船票和自行車租借，除了能從纜車上享受360度零死角的山嵐景致，俯瞰日月潭全景，還能盡情沉浸在山水環繞的大自然美景中。

想要隨性移動的旅客也能直接加購250元租車抵用券，享受全台最大租車網的便利；若有搭乘Uber的需求，則可選配120元或230元的Uber乘車金，讓行程接駁更彈性。