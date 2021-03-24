全台瘋媽祖！裕珍馨LINE行動會員獨享「媽祖平安福袋」
大甲媽祖將於4月9日起駕，裕珍馨提前為會員送上祝福，迎接媽祖節到來，台中大甲裕珍馨，受媽祖牽成開啟製餅事業，傳承同時還要創新，推出加入「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，即可免費兌換「媽祖平安福袋」，共有三種款式。
歡慶LINE行動會員服務全面升級，裕珍馨盛大推出「好禮雙享受」活動，期間內加入會員人數愈多，送出電子優惠券優惠愈多，每逢媽祖節期間，來到大甲媽祖繞境的信眾與行腳者，絕對不會錯過裕珍馨每年限定商品「媽祖餅禮盒」，將延續傳統在裕珍馨全台門市與專櫃販售，多年來已成為繞境行腳者必帶走的獨特祝福好味道。
持續追求服務創新，裕珍馨領先同業率先推出「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，整合門市、電商會員，只要加入「知馨好友」LINE官方帳號綁定資料成為行動會員，即可享有7大超值服務；另外，自即日起至4月21日，加入「知馨好友」LINE官方帳號並綁定會員，除了成為會員即可至門市或專櫃免費兌換「媽祖平安福袋」，22日將結算並於裕珍馨粉絲專頁及LINE官方帳號公布會員累計人數，會員人數超過2,000、4,000與6,000名，裕珍馨將依級距於28日送出「電子優惠券」。
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