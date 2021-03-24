承業醫首座機器人復健中心開幕 今年目標與5院所合作

承業醫（4164）今（24）日宣布旗下全資子公司久和醫療與怡仁綜合醫院合作設立的機器人復健中心正式開幕，由承業醫投入其獨家代理的日本Cyberdyne機械外骨骼 HAL ®設備（外骨骼機器人）。承業醫表示，目標今年要與五家醫療院所展開機器人復健中心的合作案，可望為高毛利的醫管收入帶來新動能。

全台首座Cyberdyne外骨骼機器人復健中心選定落腳國門桃園，為台灣復健治療帶入一番新氣象。

承業醫表示，Cyberdyne外骨骼機器人具有主動及被動兩種訓練模式，能夠有效讀取人類大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，協助使用者完成其「打算要做」的動作，如站立、行走等，主打「以使用者意志為中心」的訓練方式。

台灣脊髓損傷人數約有2.3萬人，每年新增案例超過1,000名；中風人數更是超過23萬人，且每年新發人數逾4萬名，數量相當可觀。目前市場上機器人復健收費行情約為30分鐘收費新台幣3,000~5,000元，療程次數視患者情況各異，平均每人約需進行10次治療，推估外骨骼機器人運用於醫療市場的規模逾百億。

目前Cyberdyne的醫療機器人已經成功進入歐、美、日三個指標市場，承業醫希望藉由機器人復健中心的成立及推廣，使台灣的患者也能受惠。

承業醫近年積極引進新產品，搭配銷售與醫管兩種商業模式挹注集團營收，今年1~2月營收較去年同期成長13.45%。承業醫日前並公告股利分派，董事會通過每股配發現金股利2.01元，配發率近80%，較前一年度大幅提升，以今日收盤價38.75元估算，殖利率5.19%。