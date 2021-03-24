看好點數商機 HAPPY GO首攜美食平台Ocard

遠百（2903）旗下HAPPY GO積極拓展點數生態圈，宣布攜手美食平台Ocard建立合作關係，將累點場域延伸至餐飲街邊店，即日起至5月31日結合平台內眾多餐廳推出「 快樂吃什麼」活動，網羅超夯人氣的網美早午餐、知名鍋物、文青咖啡廳以及茶飲店等餐飲類型，讓卡友能獲得最高5%點數回饋。

HAPPY GO顧客經營事業部副總經理李明城表示，民以食為天，旗下市調顧問品牌GO SURVEY也針對民眾在百貨餐飲的喜好與消費習慣做問卷調查，發現近七成的消費者習慣去百貨公司吃飯，三成以上的用餐目的為與親友相約聚餐及特地造訪喜愛或獨家餐飲品牌為主，逾二成消費者則是將百貨作為日常用餐的選項。

其中又以晚餐時段最為熱門，顯示「用餐」已成為越來越多消費者光顧百貨的主要目的，百貨餐廳與美食街不再只是逛街的附加條件；也發現餐廳門口候位區、美食街公共用食區的空間大小、座位數量甚至動線規劃等都成為消費者最在意的小細節，證明越來越多消費者重視「用餐體驗」，空間氛圍的營造、用餐時的舒適度也都成為消費者是否再次造訪的關鍵因素。

看好喜歡到百貨公司用餐與逛街消費的卡友愈來愈多，HAPPY GO即日起至5月15日針對大台北地區推出「台北吃貨節」活動，凡於指定區域的遠東SOGO百貨、遠東百貨、愛買、全家便利商店、TheMall遠企購物中心、香格里拉台北遠東國際大飯店、 City’super、威秀影城和Ocard合作店家消費，單一或跨通路累計消費成功累點達5次即可抽50點，滿5,000元還有機會獲得1,000點。

另外推薦西門、東區及信義等三大商圈的懂吃路線，鼎泰豐、漢來海港餐廳、Lady M、新馬辣Plus+、涮乃葉壽司日式涮涮鍋、勝博殿等知名餐廳也都在累點範圍內。