快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

月薪最高63K！北市就業甄選 釋出破百工作機會

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市勞動局就業服務處辦理北市府就業甄選，預計釋出市府職缺109個正取名額，月薪最高達63K。　圖／北市勞動局提供
北市勞動局就業服務處辦理北市府就業甄選，預計釋出市府職缺109個正取名額，月薪最高達63K。　圖／北市勞動局提供

繼大型就業博覽會提供民眾企業職缺後，北市勞動局就業服務處接續辦理北市府就業甄選，預計釋出市府職缺109個正取名額，月薪最高達63K。此次活動自即（24）日起上午10時，至本月30日下午5時受理網路報名，並於4月24、25日舉辦甄選。北市勞動局長陳信瑜說，歡迎加入北市府公部門大家庭。

陳信瑜表示，此次就業甄選邀集32個機關，提供督導、企劃師、約僱人員、工程師、護理師、社工員，或是專案技工、工友、駕駛等職缺，總計109個正取、164個備取，薪資40K以上的職缺多達23個，月薪最高63K。

其中，工程單位釋出24個職缺，薪資從34K的工程員至52K的副工程司；社政單位亦提供18個社工類別職缺，薪資從34K的社工員至48K的社工督導；此外，另有13間北市學校提供14個各類型的職缺，包含約聘護理師、約僱幹事、約僱教師助理員、約聘學務新人力及廚工，歡迎具有相關知能或科系背景的民眾踴躍參加。

陳信瑜指出，衛生局「聘用保護性督導」，初任職缺待遇就有45K，隨著年資晉升，更有機會挑戰63K的高薪，主要工作性質為保護性社工督導業務、社會福利諮詢、推動相關長照業務等內容；財政局聘用招商企劃師薪資則高達5萬2872元，工作內容為統籌北市促參案件的交流與招商推展事務。

就服處表示，就業甄選數位化系統推出至今，報名人數已達1,800人次，透過簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

社工

延伸閱讀

北市求職陷阱案年逾百件 玖壹壹教你防騙「7不3要」

拒絕部分工時員工請生理假 最高挨罰30萬元加公布姓名

最高月薪65K！北市就服處媒合386職缺 餐飲業回流占七成

面試被問星座血型？列就業歧視 勞動局：違法最高罰150萬

相關新聞

台康乳癌生物藥 臨床告捷

台康生技昨（23）日宣布，乳癌生物相似藥EG12014人體臨床三期試驗數據，包括有效性、安全性都達到標準，最快今年第3季...

台康公司願景 寫在餐巾紙上

台康生技成立至今僅八年，成立時的願景就是「生技業的台積電」，如今代工、開發均交出成績單，蓄勢待發。但一般人可能不知道，這...

創業之星選秀 即起報名

經濟日報第五屆「創業之星選秀大賽」即日起至4月25日受理報名，歡迎新創公司與有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生...

聚陽接班梯隊成形 周理平：3年後交出CEO

聚陽啟動接班計畫，包括董事長暨執行長周理平的獨子周心鵬在內，接班梯隊逐漸成形。周理平昨（23）日表示，現在聚陽是「3字頭...

建大、正新海外廠 訂單爆量

2020年底美國商務部發布對台灣及多國「乘用車和輕卡車輪胎」初判反傾銷稅，稅率33%至98.44%，擁有非台灣、非中國大...

聚陽動能強勁 拚擴產三成

成衣大廠聚陽去年全年每股純益9.35元，創歷史第三高，董事長周理平昨（23）日表示，延續去年下半年復甦動能，今年營運展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。