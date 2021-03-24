電商瞄準兒童節「寵兒經濟」 買氣估增長3倍

兒童節鄰近，「寵兒經濟」蓄勢待發。包括富邦媒（8454）旗下的momo購物網和統一超（2912）旗下的博客來皆看好兒童節送禮商機的銷售表現。富邦媒預估可帶動買氣增長逾3倍，博客來則預期將帶動活動業績成長2成以上。

momo購物網「童玩節」盛大開跑，4月15日前集結LEGO、TOMICA、Vtech等玩具指標品牌優惠3折起，並同步公布「2021玩具消費指標榜」，發現「紀念收藏、寓教於樂、戶外放電」為三大上榜關鍵，其中人氣TOP3依序為TOMICA 50週年紀念版停車塔、寶可夢抓寶大冒險遊戲機、NERF菁英系列海綿玩具槍。

momo購物網表示，具「紀念收藏」附加價值的週年紀念版、話題角色授權等商品，深受父母與孩子喜愛，如玩具榜上熱銷冠軍「TOMICA」50週年紀念版百變自動停車塔，最多可停30輛小汽車，收藏與收納價值皆滿分；亞軍「POKEMON」寶可夢抓寶大冒險遊戲機，瞄準持續發燒的抓寶熱潮，讓實體化的精靈球大幅提升孩子的捕捉樂趣；還有第六名的「LEGO」科技系列新品跑車麥拿侖，經典原車設計加上精緻的可動活塞V8引擎，實屬小小樂高收藏家的最佳禮物。

同樣迎接兒童節寵愛商機，博客來推出一系列兒童玩具、書籍等兒童節禮品提案，包括3月開跑的「兒童節禮物」玩具展，以及甫登場的博客來「兒童節禮物書展」，主打圖畫書、知識類繪本、遊戲書等，參展數超過3,000件，全面66折起，還有將於4月推出的「大人的兒童節」集結各種療癒公仔、扭蛋、和大人科學實驗等商品豐富齊全。