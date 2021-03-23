東元父子相爭 寶佳董事長林陳海有話說

東元（1504）今年改選劇情峰迴路轉，從原本各界以為的寶佳外敵壓境變成大和解，又180度大轉變成老股東、新股東、會長黃茂雄與常務董事黃育仁的父子之爭。已經表態支持現有經營團隊的寶佳集團仍被點名，對此寶佳集團董事長林陳海透過幕僚發布新聞稿，對黃茂雄父子隔空喊話「家和萬事興」，希望父子之間的「小家」和了，那麼「大家」自然也就和了，就可萬事興。

這是寶佳集團第二度針對東元父子相爭發布聲明稿表態，今天林陳海更透過聲明稿表明，他一向主張人和，「最重視『父慈子孝』」，希望黃家父子「家和萬事興」，「『小家』和，『大家』自然也就和了」。

寶佳聲明表示，近日媒體報導東元黃家父子之爭及創始股東聯署聲明，其中部分內容影射寶佳乃造成此次紛爭的原因，寶佳機構強調，投資東元並期許東元永續經營的初心不變，身為民間最大股東，寶佳不必、也無意介入東元內部老股東之間的紛爭，做為一個單純投資者，在公司治理方面，支持穩健且目標方向一致的經營團隊，才是回饋給廣大股東最大的福利。

寶佳聲明表示，寶佳投資東元兩年以來，數度與東元董事長邱純枝及常務董事黃育仁面對面建言溝通東元未來發展規劃及方向，大家對於東元均有精進本業並創新改革的共識。而近半年來，寶佳的確也看到東元集團在先進領域開展商機的努力及企圖心，顯示雙方議和過程平和順利。

然而近日報導卻無端將寶佳指為黃家父子失和的導火線，寶佳深感不解及無奈。寶佳對黃茂雄會長、邱純枝董事長及黃育仁董事三位領導者同心一體為東元奉獻早已表示欽佩，亦已推薦三位能夠繼續留任董事會，為東元下一階段目標努力。熟料今日發展至此，東元集團內茶壺風暴已經轉移外界對於東元改革共識及成長方向的焦點，寶佳機構對此深表遺憾，並再次呼籲東元股東們能夠一起找回創業初心，讓東元改革創新、再度奮起，相信這不僅是創始股東的希望，也是三大股東達成和諧共治的目標方向。

寶佳表示，誠如創始股東公開信中所述，黃育仁董事於東元磨練近20年，並自2015年起擔任常務董事迄今，係為公司重大決策核心成員，對於東元發展進程必是了然於胸。值此股東結構變革之際，黃育仁董事近年試圖改革的力有未逮，如能繼續留任東元董事會，以其心懷東元的至深情感，能增益公司長遠穩定發展的改革建議，定能贏得新一任董事會成員的支持，進而宏圖大展。

寶佳表示，無論持有東元公司股權時間長久，只要關心東元長期利益穩健發展的，就是優質基石股東，寶佳及華新集團亦將致力維護董事會新舊成員的和諧融洽，貫徹東元創立的初心，「技術專業、群體決策、重視人本」。