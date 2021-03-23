彰化站前特區房市熱 雙標章制震宅「坤辰峯華」賣破4成

看好彰化市中心商圈發展潛力，中部營造老字號品牌坤辰營建機構，繼台中柳川水岸宅「巨陽瑞安」迅速完銷後，再度鎖定彰化市中正路一段站前特區推出「坤辰峯華」大樓預售案，此案3月初才剛取得建照，銷售迅速突破四成。

坤辰營建機構總經理黃裕郎表示，由於此案具有地段優勢，加上標榜48至52坪純3房齊質格局，引起市場高度矚目。已購客戶中，以在地的台商、醫生及老師為主，也有不少科技新貴的菁英家庭客層。

黃裕郎指出，彰化市中心精華商圈一地難求，加上各級古蹟、百年名校、知名老店林立，尤以中正路站前特區位處熟成之最，加上核心軸線寸土寸金取得更不易，因此過去30年均無大樓個案推出。

坤辰營建機構不惜成本，透過危老都更重新整合規劃興建新大樓，立刻成為商業區都更首發的指標性個案。此案聘請建築哲人黃國棟建築師，以「都會造山」呼應彰化八卦山天際線設計規劃。

黃國棟並手繪彰化知名古蹟地標，如扇形車庫、節孝祠、孔廟、元清觀、開化寺等人文地景，在接待會館同步推出「彰化古城微繪展」，不少上門賞屋的購屋人直呼很懷念，也勾起在地人與回鄉台商的點滴回憶。

黃裕郎表示，「坤辰峯華」可說是最後收藏中正路的機會，過去30年來並無新案的商業區終於解封釋出，並由此案打響「名宅重返彰化市中心」的期許。

「坤辰峯華」規劃地上15樓、地下三層的大樓建築，共54戶純住家，每坪單價33萬至38萬元，總銷約10億元。

值得一提的是，此案位於中正路上，以謙退12米的森景街廓，將寧靜與緩衝留給住戶及行人。另外，以智慧建築標章及耐震選築標規範做設計，未來也是彰化唯一雙標章的新世代名宅。

公設則由大研空間設計總監張莉寧操刀，以空間詩學為想像，規劃迎賓大廳、健身房、生活講堂、琴房、家教室等應有盡有，還有花園品茗區一步一景，水流、大樹、巨石鋪陳中庭，與建築造山意象不謀而合。

黃裕郎表示，「坤辰峯華」坐擁中正路、三民路、金馬路等精華軸線，基地與民生國小、彰化女中、孔廟為鄰，既屬商圈核心，又擁有名校學區書香氣息，獲得許多在地仕紳或返鄉台商的喜好。