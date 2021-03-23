豐原太百購物節30週年限定再加碼 滿千送百超高回饋
豐原太平洋百貨購物節將於4月1日開打，除了滿千送百優惠、卡友專屬禮、14大銀行刷卡回饋之外，今年迎接太平洋百貨30週年慶，百貨也祭出比往年更優惠、更豐富的好康，預計全檔業績目標要衝刺3.3億元，較去年同期成長三成。
今年購物節主打的化妝品，除了針對百貨30週年特別推出的化妝品、十一大天王天后同台歡慶、專業櫃長推薦外，更有超值卡友滿千送百活動。
包括1樓化妝品區，4月1日至11日當天累計滿5,000送500，首五日（4月1日至5日）單筆消費滿1.5萬加碼送300，4月1日至21日持國泰世華信用卡刷1萬加送100。
首五日當天於全館累計消費滿3,500送350，及雙卡高額回饋，持APP/吉利卡+國泰世華信用卡於全館刷6萬送1,800，30週年太平洋百貨特別加碼再送200，最高回饋可達15.5%。
另外，購物節搭配30週年，特別加碼吸引卡友回娘家，4月1日至5月10日，持APP/吉利卡當天於全館消費不限金額即可抽萬元大獎，獎項包括有iphone12-256G、黃金福氣牛、大金閃電流空氣清淨機等。
豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，豐原太平洋百貨在地深耕30年，為了回饋一路以來支持的老顧客，今年度將有一系列30週年慶活動。
購物節及母親節為上半年度最大採購檔期，除了在優惠面有更多驚喜好康外，活動面也與在地社團連結，並搭配廣場全新的舞台展現嶄新樣貌，希望與民眾一同留下太百30週年的珍貴紀念，打造溫暖時尚的新地標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言