北市逾40年老屋哪區最多？這裡登老宅王與危老王

據內政部不動產資訊平台資料顯示，台北市屋齡40年以上的老宅比重達40.2%，等於每10間住宅中就有四間屋齡超過40年；12大行政區中又以大安區的老宅數量4.3萬戶居冠，也是危老案最多的區域，成為北市老宅王與危老王。

台北市在新增供給有限的情況下，加重屋齡持續老化；據內政部不動產資訊平台資料顯示，北市屋齡40年以上的老宅比例已經達到40.2%，40年以上數量最多的是大安區，約有4.3萬戶，不過目前已有61件危老案，案件量與中山區並列北市最熱區域，大安區成為北市老宅王與危老王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，都更由於整合與推動時程冗長且不確定性高，可以小面積開發的危老案推出後，的確達到叫好又叫座的效果，統計顯示目前已高達400餘案核准，累計核准數量最多的包括大安區、中山區、士林區與中正區，顯示高房價的區塊透過危老的容積獎勵，可以加速區域的老宅翻新。

據該份資料顯示，老宅比例最高的是萬華區，有高達52.8%是40年以上的老宅，不過萬華區的進行危老申請、核准的數量僅有大安區的一半；大同區40年以上老宅則有51.7%，不過申請危老狀況相當踴躍，已有47案危老案。

曾敬德分析，大同區危老申請踴躍主要可能是區域有些大地坪的透天厝，有些則是商業區土地使用容積強度較高，因此改建後可分回面積較大，加上區域內缺乏新推案，因此市場需求相對穩定也增加危老誘因。

曾敬德指出，除了老宅透過危老政策慢慢動起來外，商用大樓改建潮也同布熱絡，包括產權單純的老舊辦公大樓、受疫情重創的飯店業，也藉由危老政策快速改建翻新。

危老案件數量最少的則是南港區，主要是南港許多區塊早期屬於工業區，現在已經透過重劃與變更方式開發，原本都市規劃住宅區的範圍就較小，因此老宅與危老推案量都相對較少，內湖則是北市都市擴張向外發展較晚的區域，平均屋齡較年輕，因此危老數量也相對較少。