影／桃園機場廠商大集合 辦活動搶客自救

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場今年頭兩個月旅客量還不到10萬人次，桃園機場廠商為了自救，23日推出多項活動搶客自救，陸續舉辦親子樂高DIY、趣味捏麵人等活動，搭配桃園市政府的「魅力金三角一日遊」等補助，歡迎民眾走訪桃機。

桃園市國際機場產業發展協會常務理事詹成吉指出，今年1至2月桃園機場的入出境旅客量僅9萬6000餘人次，僅達去年同期旅客量413萬3000餘人次的2.23%，旅客出入國境線人數大幅崩落，但是在桃園機場經營的昇恆昌、采盟兩家免稅店，以及義美吉盛、新東陽、台灣菸酒公司、誠盟等廠商上萬名員工生計還是要顧，廠商大集合推出活動搶客自救。

桃園市政府觀光旅遊局專委陳俊良表示，桃園市政府為振興在地觀光，特別加碼旅遊補助，與旅行業者推出「魅力金三角一日遊」，可以體驗機場偽出國購買免稅商品，還能感受青埔等桃園特色景點，再掀國旅熱潮。

桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪指出，配合桃園金三角旅遊計畫再加上3月22日起住宿補助優惠開跑，每房補助1000元，每人可補助2次，希望吸引更多民眾來桃園遊玩。

昇恆昌免稅店公共事務室經理曹惠鈞表示，為吸引在地旅客，昇恆昌配合桃園市政府旅遊優惠，積極規劃一系列活動搶客，4月初清明連假起接連舉辦親子樂高DIY、手做捏麵人、星座大師解析、旅遊達人分享講座等一系列活動。活動期間桃園市民憑市民卡消費享購物95折、餐飲9折優惠，還有各種其他優惠，歡迎民眾來機場走走逛逛。

昇恆昌免稅店從4月初起，在桃園機場第二航廈好物市集推出一系列活動，有興趣民眾請上昇恆昌官方臉書報名，名額有限。活動包括：

4月2日(五) 親子樂高DI Y。

4月4日(日) 手作捏麵人趣味體驗。

4月24日(六)星座專家艾莉絲母親節禮物推薦。