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比搭小黃划算？格上結盟台灣代駕推10公里300元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆集團旗下格上租車自去年推出聚合式平台「格上Go Smart」，納入租車、叫車、代駕、訂閱車、共享車等12項多元移動服務，並與台灣代駕等合作夥伴打造移動服務台灣隊；雙方今進一步議定結盟，共同以做大代駕市場、打造「台灣零酒駕」社會為目標，首波重磅推出「10公里內比搭小黃划算」的優惠方案，要讓「人車一起平安送回家」的專業服務，成為日常移動生活的一環。

近兩年代駕數據顯示，大陸每天有274萬趟代駕需求、鄰近的韓國也有70萬趟服務，相較台灣單日不到3000趟，顯見台灣民眾對使用代駕服務，仍有相當大的成長空間；儘管倡導酒後不開車已是國人普遍認同的觀念，但去年酒駕取締件數仍有高達8萬餘件，酒駕肇事、受傷或死亡新聞仍層出不窮，勢必須透過更多配套方案，才能降低酒駕發生率，代駕服務正是積極配套的選擇。

過去代駕給人費用昂貴的印象，格上與台灣代駕結盟後，首波重量級優惠措施，便是要打破「代駕＝昂貴」的刻板印象；雙方皆認同，要讓代駕進入民眾日常生活，首先便需要親民的價格，因此首波重磅優惠，便鎖定透過格上Go Smart App找代駕，可獨享一般時段（07:00-23:59）10公里內只要300元的優惠價格，「比搭小黃更划算」。

格上租車副總經理鄭榮富表示，格上Go Smart是第一個提供一站式服務的整合移動平台，台灣代駕也是第一個即時媒合的代駕APP平台，兩個第一的結合，未來將攜手讓代駕市場進入「優質、專業、親民」的新時代，民眾以親民價格，享受專業、即時的服務，完全不需要煩惱愛車在聚會暢飲後該如何處理。格上也正積極評估參與台灣代駕的A輪募資，以實際行動加深雙方合作關係。

酒駕 裕隆集團 募資

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