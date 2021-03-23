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星空聯盟宣布 將在新加坡成立卓越管理中心　

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

星空聯盟於3月22日宣布，由所有盟航代表組成的首席執行長委員會一致決議，將於新加坡成立全新的卓越管理中心，這是星空聯盟在後疫情時代裡定位策略的重要關鍵，藉以維持這個航空聯盟的創新力、適應力以及靈活度。

COVID-19疫情徹底改變全球原有的網絡、經濟與民眾的生活，所有企業都在重新構思後疫情時代的世界，而這些改變將為航空業帶來深遠的影響。基於策略發展的需求，星空聯盟將在國際上維持二個卓越管理中心，藉以強化全球布局。

星空聯盟在新加坡的卓越管理中心將聚焦數位客戶體驗服務的研發，並與其在德國法蘭克福既有的營運管理中心相輔相成。此外，星盟成員漢莎航空與新加坡航空也已經在當地成立創新中心，為開創性的數位發展策略增添更多動能。

星空聯盟選擇在新加坡設立卓越管理中心，主要是著眼於該國的創新能力及競爭優勢。新加坡在國際商務便利性方面備受肯定，並曾多次被評選為最具競爭力的國家。

星空聯盟是成立於1997年，為第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，同時獲得市場高度的肯定與無數的獎項，包括航空運輸世界雜誌的市場領導獎，並獲商務旅行者(Business Traveller)雜誌和SKYTRAX雜誌選為最佳航空公司聯盟，自成立以來，提供最全面的綿密的飛航網絡，並致力提供聯盟內跨公司的優質顧客體驗。

星空聯盟現有26家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。星空聯盟的飛航網路每日提供超過12,000個班次，飛往197個國家超過1,300個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空與泰國微笑航空也為旅客提供更多航班選擇。

新加坡航空 亞航 疫情

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