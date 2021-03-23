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後疫情時代 星空聯盟在新加坡成立卓越管理中心

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

星空聯盟於3月22日宣布，由所有盟航代表組成的首席執行長委員會一致決議，將於新加坡成立全新的卓越管理中心，這是星空聯盟在後疫情時代裡定位策略的重要關鍵，藉以維持這個航空聯盟的創新力、適應力以及靈活度。

COVID-19疫情徹底改變全球原有的網絡、經濟與民眾的生活，所有企業都在重新構思後疫情時代的世界，而這些改變將為航空業帶來深遠的影響。基於策略發展的需求，星空聯盟將在國際上維持二個卓越管理中心，藉以強化全球布局。

星空聯盟在新加坡的卓越管理中心將聚焦數位客戶體驗服務的研發，並與其在德國法蘭克福既有的營運管理中心相輔相成。此外，星盟成員漢莎航空與新加坡航空也已經在當地成立創新中心，為開創性的數位發展策略增添更多動能。

星空聯盟選擇在新加坡設立卓越管理中心，主要是著眼於該國的創新能力及競爭優勢。新加坡在國際商務便利性方面備受肯定，並曾多次被評選為最具競爭力的國家。

新加坡航空 疫情 航空業

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