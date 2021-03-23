新光三越初夏購物節將開跑 業績看增20%

母親節檔期為百貨上半年最大檔期，今年各家業者都摩拳擦掌搶民眾不能出國旅遊留在台灣的消費力。百貨龍頭新光三越在母親節前推出4月1日開跑的初夏購物節，為期21天的檔期要挑戰業績較去年成長20%。

新光三越主管也說，在初夏購物節之後，母親節檔期隨即接續，4月22日起一連18天，總共39天的檔期，預計能挹注不少業績進帳。

新光三越今年第一季業績較去年同期大幅成長20%，主要是因為去年初受到疫情影響，基期較低，且今年民眾無法出國，逛街時間增加，自然消費金額也會成長。

新光三越主管指出，今年表現成績最好的業種仍以精品為主，成長幅度高達40%，而家用家電在外國人來台就業、台商回流等因素加持，也成長20%，而化妝品也是主力，有20%的增幅。

同樣看準民眾想出國卻不能出國的渴望，而遠東SOGO推出日本展，董事長黃晴雯表示，今年日本展業績要成長60%。