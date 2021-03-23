快訊

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

破碎機翻覆從半空掉下！包商疑操作不慎 從14樓直墜地面慘死

新光三越初夏購物節將開跑 業績看增20%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

母親節檔期為百貨上半年最大檔期，今年各家業者都摩拳擦掌搶民眾不能出國旅遊留在台灣的消費力。百貨龍頭新光三越在母親節前推出4月1日開跑的初夏購物節，為期21天的檔期要挑戰業績較去年成長20%。

新光三越主管也說，在初夏購物節之後，母親節檔期隨即接續，4月22日起一連18天，總共39天的檔期，預計能挹注不少業績進帳。

新光三越今年第一季業績較去年同期大幅成長20%，主要是因為去年初受到疫情影響，基期較低，且今年民眾無法出國，逛街時間增加，自然消費金額也會成長。

新光三越主管指出，今年表現成績最好的業種仍以精品為主，成長幅度高達40%，而家用家電在外國人來台就業、台商回流等因素加持，也成長20%，而化妝品也是主力，有20%的增幅。

同樣看準民眾想出國卻不能出國的渴望，而遠東SOGO推出日本展，董事長黃晴雯表示，今年日本展業績要成長60%。

新光三越 母親節

延伸閱讀

史上酒齡最高威士忌站台 麥卡倫復古吧新光三越A9快閃

風靡潮流圈！4米高「花臂老王」首度放大現身新光三越

吉卜力粉絲尖叫！台南首家「橡子共和國」5大亮點搶先看：神隱少女造景＋獨家周邊必衝

「新光三越國際攝影聯展」 首邀以色列紀實攝影師參展

相關新聞

一天要蓋5個換電站？光陽出奇招突襲Gogoro

國內機車龍頭光陽工業日前一口氣發表四款電動機車，董事長柯勝峰喊出重資打造換電站，明年底拚4,000家，超越Gogoro。

台鐵局建置新型自動售票機 開放民眾實地操作體驗

交通部台鐵局現有自動售票機因已逾使用年限以及為符合科技時代需求，故重新規劃設計多功能自動售票機來滿足旅客需求。新型自動售...

和潤董座看好多角化布局發酵 今年業績跟著看俏

和潤企業（6592）董事長田天明今（23）日表示，持續深化兩岸汽車、設備等融資布局及綠能產業，貫徹ESG(環境永續、社會...

聚陽周理平：今年是歷年最樂觀的一年 第3季非常爆

迎接後疫情時代，聚陽（1477）宣布將啟動3A計畫，聚焦在三大領域：Athleisure（提高技術含量與產品價值）、Al...

出席智慧城市展開幕 蔡英文：加速加量5G數位基礎建設

2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮上午舉行，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台北市長柯文哲出席，蔡英文致詞表示...

東元推AI和物聯網技術 優化防疫、物流運輸與電能管理

東元（1504）集團今年召集東元電機、東元家電、東捷資訊（6697）、宅配通、安華機電等關係企業，共同參與2021智慧城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。