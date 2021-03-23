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聚陽周理平：今年是歷年最樂觀的一年 第3季非常爆

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

迎接後疫情時代，聚陽（1477）宣布將啟動3A計畫，聚焦在三大領域：Athleisure（提高技術含量與產品價值）、Align（客戶深度長期發展與產能快速拓展）、Advance（發展先進智慧裝置生態圈與全面數位化）。董事長周理平今（23）日表示，即便有成本上漲和貨櫃缺櫃等因素，今年仍是歷年最樂觀的一年，且是重要轉折年，中期三到五年將往高成長方向前進。

周理平表示，去年決定加速產能擴張，今年產能將成長20-30%，從前三季的客戶需求來看，還是供不應求，尤其第3季非常爆，對我們來講也是比較大的挑戰。

聚陽2021年預計啟動3A計畫，主要是因應疫後時代的大需求來臨。周理平表示，聚陽觀察到在疫情之後，消費者將會更重視健康與生活的平衡。從過去的快時尚到近幾年的Athleisure，展現消費者除了運動機能更期待流行美感，而運動休閒 (Athleisure)正是多元行銷的聚陽強項。

此外，聚陽的主力客戶如Gap Inc.、迅銷集團、Target等不斷透過虛實整合的銷售通路佈局，銷售獲利表現相當亮眼。而為因應主力客戶對於未來的成長計畫，聚陽也將於2021年完成增資計畫，提早做好未來的產能布局，以因應接下來3~5年強勁的成長需求。

而隨著科技的快速進步，紡織業也逐漸走向智慧製造的時代，聚陽透過不斷的研究與創新，逐年提高生產流程速度，而機器自動化的深化，也有助於生產效率提高和降低生產成本。同時近年來，聚陽全力投入智慧衣的研發和製造，也期待在不久的將來開花結果，成為智慧服飾的領頭羊。

周理平表示，聚陽除了3A計畫以外，近年來也逐步架構未來的接班梯隊，並開啟菁英幹部培訓計畫，為聚陽未來的成長大計做好更扎實的準備。

聚陽 疫情

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