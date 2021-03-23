南陽搶攻電動車商機 第2季導入現代電動車

三陽旗下的南陽實業今年將積極導入現代汽車集團（HYUNDAI）新車，南陽實業總經理徐伯達說明，今年季季有新車款要上市，同時也會強化電動車布局，第2季導入Kona ev電動車款，今年成為電動車元年，預計今年年增率13%，年銷目標上看1.4萬台。

徐伯達分析，南陽實業預計自今年第2季開始每季都會推出新車產品，尤其，現代2025年目標成為全球前三大新能源車廠，南陽也將加快導入電動車產品，在韓國銷售火熱的Kona ev預計第2季推出，另外，現代電動車副品牌IONIQ推出首部電動跨界休旅車Ioniq 5，目前南陽實業也評估引進Ioniq 5；第4季則會計畫導入商旅 Staria。

徐伯達表示，去年開始導入油電車，今年算是電動車元年，未來也會有合作伙伴，充電站約2300多個點，也會同步評估考量一起搭配家裡充電的配備。電動車的保養費用相對比較低，也會推出電池的延長保固，吸引消費者入主電動車。

南陽導入現代電動車會用更有吸引力的價格來吸引消費者成為電動車族群；其中，今年油電車銷售總量上看25%；長期來看，科技這條路一定要跟上，南陽在科技、環保車款銷售要領先，所有的環境快速在改變，南陽也要跟上市場潮流，才能提供消費者更多的服務，搶攻電動車及新科技、環保車款商機。