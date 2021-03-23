快訊

快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

健康商機夯！全家搶便利商店之先 推蔬果拿鐵

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

風靡全球的蔬果拿鐵，以豐富蔬果成分，吸引不少在意健康飲食的消費者，全家（5903）創便利商店之首，推出自有品牌FamilyMart Collection紫拿鐵、綠拿鐵新品，使用多種蔬果，不加一滴水及香料、色素等，並以冷壓技術讓天然蔬果保持原有風味，同時，符合Clean Label雙潔淨標示認證，提供消費者健康飲品新選擇。

另外，全家持續搶攻黑金商機，提供消費者不同風味選擇，即日起，推出Let's Café熱經典摩卡，有別於市面上添加巧克力粉、糖漿等，每杯加入整包可可鈕扣，增添巧克力濃郁風味。

近期在網路上掀起熱烈討論的蔬果拿鐵，內含多種水果和蔬菜，成為追求健康者的話題飲品。全家瞄準此波風潮，同時觀察消費者匆忙生活、不便準備的痛點，蔬果拿鐵系列共推出2種口味，「FMC綠拿鐵」以綠色蔬果為主，選用優質地瓜葉、奇異果、芭樂等多樣水果，另外一款「FMC紫拿鐵」，選用優質甜菜根、石榴、葡萄等多樣水果，口感綿密順口，能隨手當作早餐或飲料，補充均衡蔬果量。

「FMC綠拿鐵」和「FMC紫拿鐵」，以天然蔬果冷壓製作，呈現自然的紫、綠色瓶身，不加一滴水、香料、色素等成分，讓消費者兼顧好喝又好拍。

全家

延伸閱讀

全家便利商店「好咖日」要來囉！一日限定「中杯單品美式咖啡、拿鐵買6送6」

囤貨了！全家便利商店「咖啡買6送6」只有1天快筆記

日本「遊廓」荒廢60年 曾多如便利商店的尋歡場所如今何在？

228連假優惠！萊爾富「古吉精品中杯美式咖啡、拿鐵」同品項買6送6　 OK CAFE大杯全品項第2杯7折

相關新聞

南陽搶攻電動車商機 第2季導入現代電動車

三陽旗下的南陽實業今年將積極導入現代汽車集團（HYUNDAI）新車，南陽實業總經理徐伯達說明，今年季季有新車款要上市，同...

元大金連五年 通過ISO 14001環境管理系統驗證

元大金控（2885）長期善盡企業社會責任，為環境永續共盡心力，金控及旗下子公司於今年首季，全數通過ISO 14001:2...

不甩黃茂雄 東元老股東挺小黃選董事

東元將在五月召開股東會改選董事，欲在今年股東會問鼎董座的東元會長黃茂雄長子黃育仁，繼日前無預警辭去東元所有職務，並預計自...

外資持股25%…東元父子之爭決勝關鍵

東元原始股東公開表態，轉向支持東元少主黃育仁，讓這場東元內部的茶壺風暴更趨白熱化。

成本上升 機車恐會漲價

機車成本大增，恐漲價？三陽工業表示，原物料上漲帶動成本驟升，是不爭事實，不過考量機車市場競爭激烈，除了燃油機車，電動機車...

抗疫有成 晶華去年賺逾半個股本

晶華去年在疫情衝擊下仍繳出亮麗成績單，去年全年稅後純益達6.6億元，每股純益5.18元。董事會決議分配現金股利4.38元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。