健康商機夯！全家搶便利商店之先 推蔬果拿鐵

風靡全球的蔬果拿鐵，以豐富蔬果成分，吸引不少在意健康飲食的消費者，全家（5903）創便利商店之首，推出自有品牌FamilyMart Collection紫拿鐵、綠拿鐵新品，使用多種蔬果，不加一滴水及香料、色素等，並以冷壓技術讓天然蔬果保持原有風味，同時，符合Clean Label雙潔淨標示認證，提供消費者健康飲品新選擇。

另外，全家持續搶攻黑金商機，提供消費者不同風味選擇，即日起，推出Let's Café熱經典摩卡，有別於市面上添加巧克力粉、糖漿等，每杯加入整包可可鈕扣，增添巧克力濃郁風味。

近期在網路上掀起熱烈討論的蔬果拿鐵，內含多種水果和蔬菜，成為追求健康者的話題飲品。全家瞄準此波風潮，同時觀察消費者匆忙生活、不便準備的痛點，蔬果拿鐵系列共推出2種口味，「FMC綠拿鐵」以綠色蔬果為主，選用優質地瓜葉、奇異果、芭樂等多樣水果，另外一款「FMC紫拿鐵」，選用優質甜菜根、石榴、葡萄等多樣水果，口感綿密順口，能隨手當作早餐或飲料，補充均衡蔬果量。

「FMC綠拿鐵」和「FMC紫拿鐵」，以天然蔬果冷壓製作，呈現自然的紫、綠色瓶身，不加一滴水、香料、色素等成分，讓消費者兼顧好喝又好拍。