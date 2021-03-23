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訂單增加、漲價效應 宏全今年營收看俏

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

隨著各項原物料價格調漲，再加上市場需求強勁，國內瓶蓋宏全傳出要調漲產品售價估漲幅約在10%-20%，台灣、中國都有新客戶訂單增加，法人也看好宏全調漲售價後營運表現，合併營收年增率也可望有1成以上的，年營收有望上看220億元。

受惠於疫情解封後的活動需求增加，再加上景氣復甦，飲品等的需求量攀升，宏全業績也將跟著受惠，尤其，2021年宏全台灣區第三無菌廠產能開出，中國地區也接獲新客戶，印尼廠也有新產能開出，宏全中國、東南亞及台灣廠的業績都可望有不錯表現，成為推升今年營運成長的新動能。

宏全是國內最大的包材業者，主要為飲品業者代工，產品包括PPT瓶、鋁蓋等，公司配發率約60-65%，再加上今年營運有成長空間，也吸引法人目光，法人推估，在東南亞地區營收帶動下，合併營收有望上看220億元。

另外，宏全日前法說也看好今年展望，包牯國際因新增客戶與訂單增量，大陸及東南亞廠增設生產線投產，另外，台灣的中港廠獲到國際飲品業者無菌飲料充填代工訂單增加，並且續約十年，再加上日本UCC咖啡訂單今年重啟，宏全今年營收及獲利看好。

宏全 東南亞 營收

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