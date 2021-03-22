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東元黃茂雄父子開戰 黃育仁敗部復活的關鍵是外資

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東元原始股東公開表態，轉向支持東元少主黃育仁，讓這場東元內部的茶壺風暴更趨白熱化。在兩大股東寶佳、華新已與東元集團會長黃茂雄達成共識，共推董事名單下，黃育仁取得集團原始股東支持後，父子之爭的決勝關鍵，將取決於持股超過25%的外資

一旦如外界傳聞，黃育仁提出六席董事名單，相較5月25日東元股東會全面改選，預計推舉七席董事及四席獨董，合計11席董事，預期兩派相爭之下，董事推選名單恐擠破頭。

董事改選比的是股權實力，盤點目前雙方持股水位，論單一法人股東，寶佳持股東元25.7%，位居第一大，華新持股8.47%排名第二，外資法人仍握有25.2%股權；至於東元目前董監持股9.68%，原始股東持股近10%；黃育仁外祖母林明穱家族持股約10%。

此次，黃茂雄與黃育仁父子鬧翻，黃育仁背水一戰。隨著「東元阿嬤」林明穱以及原始創始股東均已表態，黃育仁至少已取得兩成股權的支持，而黃茂仁握有兩大股東合計超過33%的股權相挺，檯面上略勝一籌，而持股超過25%的外資最後動態，將成為這次東元父子之爭最後勝出關鍵。

股東會 東元 外資

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