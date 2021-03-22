環狀線十四張站運量最低 房價卻漲最多

捷運環狀線十四張站每天平均進出站人數不到2千人，全線最冷清，但環狀線各站近1年實價登錄中，十四張站周邊房價漲幅卻高達12%，全線最高。專家表示，由於周邊建設多加上央北重劃區推案頻頻，房價屢創新高，也帶動新店整體房市。

據台北市捷運局統計環狀線運量，十四張站2月份總進站人數2萬7198人、出站人數2萬5554人，每日平均1884人進出站，全線最少；中和站則有11萬5196人進站、11萬6808人出站，每日平均8285人進出站，全線最多。

不過在永慶房屋統計環狀線各捷運站周邊800公尺近一年實價登錄成交資料中，14站有12站房價呈現上漲，並以十四張站12.4%漲幅最高，每坪從42.1萬漲至47.3萬；橋和站則下跌3.6%，跌幅最多，每坪從44萬降至42.4萬。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，環狀線通車後，通勤時間縮短，有效提升民眾購屋意願，進而帶動周邊房價；其中十四張站因鄰近央北重劃區，央北房價攀升也帶動十四張站周邊房價，尤其附近的湯泉社區成交小坪數物件較多，平均單價明顯上升。

住商不動產新北區首席協理趙中康認為，十四張站雖然運量最低，但建設話題多，加上央北重劃區推案頻頻，房價已站穩五字頭，連帶讓十四張表現強勢；另雖政府近期打房，成交動能稍緩，但長期來看，新店整體房市將持續受十四張及安坑輕軌等話題帶動。

捷運局表示，安坑輕軌通車後，十四張站可與K9站轉乘，運量勢必有所提升，加上鄰近大坪林商圈、遠東工業區、莊敬商職、央北重劃區、十四張農業重劃區，發展潛力可期，將引進人口入住並提升運量。