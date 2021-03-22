瑞智擬配發現金股利0.7元 配息率49.6%
全球第四大壓縮機廠瑞智精密（4532）今（22）日董事會承認去年財報，壓縮機合併銷售1931.44萬台，合併營收193.19億元，稅後純益7.2億元、每股純益（EPS）為 1.41元，並同時決議每股配發現金股息0.7元。
瑞智指出，今年全球景氣仍因疫情衝擊經濟成長放緩，為保留部分盈餘充實營運資金，以因應市場變動維持競爭力，董事會決議每股配發現金股息0.7元，配發率49.6%，以今日收盤價22.85元計，殖利率3.1%。 瑞智將於6月17日召開股東常會。
瑞智表示， 2020年稅後純益7.2億元，較去年同期增加11.7%，EPS為1.41元，較去年同期增加8.5%，主因今年全球景氣深受covid-19疫情影響並不樂觀，但大陸內銷在上半年因疫情延後出貨訂單於下半年釋出，再加上新國標能效實施出清庫存促銷策略助攻，以及第4季海外運輸物流費用提高，銅鐵價等原材料持續上漲，導致成本增加，致使多數空調企業做儲備性生產，促使瑞智能突破困境，刷新歷史新高銷售紀錄。
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