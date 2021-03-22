快訊

直播／F-5E雙機失事1殉職1失蹤 空軍19:00記者會說明

瑞智擬配發現金股利0.7元 配息率49.6%

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球第四大壓縮機廠瑞智精密（4532）今（22）日董事會承認去年財報，壓縮機合併銷售1931.44萬台，合併營收193.19億元，稅後純益7.2億元、每股純益（EPS）為 1.41元，並同時決議每股配發現金股息0.7元。

瑞智指出，今年全球景氣仍因疫情衝擊經濟成長放緩，為保留部分盈餘充實營運資金，以因應市場變動維持競爭力，董事會決議每股配發現金股息0.7元，配發率49.6%，以今日收盤價22.85元計，殖利率3.1%。 瑞智將於6月17日召開股東常會。

瑞智表示， 2020年稅後純益7.2億元，較去年同期增加11.7%，EPS為1.41元，較去年同期增加8.5%，主因今年全球景氣深受covid-19疫情影響並不樂觀，但大陸內銷在上半年因疫情延後出貨訂單於下半年釋出，再加上新國標能效實施出清庫存促銷策略助攻，以及第4季海外運輸物流費用提高，銅鐵價等原材料持續上漲，導致成本增加，致使多數空調企業做儲備性生產，促使瑞智能突破困境，刷新歷史新高銷售紀錄。

瑞智精密 疫情

延伸閱讀

法說會前外資卡位 貨櫃三雄揚帆收漲停

瑩碩生技子公司轉骨有成 去年EPS 0.69元、連三年獲利

長榮、陽明目標價 法人上修至55元、43元

家具內銷爆發 台商吃補

相關新聞

環狀線十四張站運量最低 房價卻漲最多

捷運環狀線十四張站每天平均進出站人數不到2千人，全線最冷清，但環狀線各站近1年實價登錄中，十四張站周邊房價漲幅卻高達12...

影／台灣虎航與Rakuten Monkeys跨界合作爭商機

台灣虎航與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊合作推出彩繪機22日下午在桃園機場首度亮相，機身保留台灣虎航最...

王品吃到飽新品牌再一發！肉次方全台拚開15店

王品（2727）2021年王品集團台灣首發新品牌「肉次方」，也是王品集團在台灣第22個品牌，首次進軍「燒肉吃到飽」市場，...

華航董座樂見泡泡旅遊放行 看準航空貨運市場持續熱絡

華航（2610）董事長謝世謙今（22）日出席台灣虎航（6757）與樂天桃猿合作發表會，樂見泡泡旅遊開始放行，這是一個好的...

製造成本大增 機車價格撐不住

光陽工業執行長柯俊斌指出，去年以來原物料價格狂飆，機車製造成本大漲，包括金屬件、塑膠件和輪胎等，估計目前成長提高超過5%...

稱部分工時人員沒有生理假？ 雇主恐遭罰30萬元

北市勞動局接獲民眾陳情指出，因生理期導致身體不適，致電向公司長請假，店長卻稱她為部分工時人員沒有領假，勞動局長陳信瑜表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。