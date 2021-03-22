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礁溪飯店業者聯手打造溫泉宅 開價五字頭

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
宜蘭礁溪指標溫泉度假宅Mansion One。記者游智文／攝影
宜蘭礁溪指標溫泉度假宅Mansion One。記者游智文／攝影

宜蘭礁溪指標溫泉度假宅Mansion One近日公開，業者表示，熱錢回流，國內旅遊盛行，礁溪溫泉宅也受惠，個案開價一坪50萬，1月潛銷至今約已賣出四成，多數是台北客購買。

Mansion One位於礁溪健康路，基地776坪，位於健康休閒重劃區，鄰長榮鳳凰酒店，近礁溪溫泉公園。規劃地上21層、地下3層住宅大樓，現已完工，格局包括1房22坪、2房23坪、4房45坪，一層10戶，共196戶，總銷20億元。

負責代銷的談美廣告行銷董事長林談表示，Mansion One由礁溪兆品酒店、品文旅、嘉義長榮文苑酒店和礁溪長榮鳳凰酒店等三大飯店建築體系共同規劃打造，做飯店的人來蓋飯店宅，力求完美，個案2014年規劃，2016年才動工，改了近5年才完工。

林談表示，該案開價每坪50萬元，成交價每坪42~45萬元，雖是目前礁溪新案中價格最高，但因地理位置條件好，周邊有許多知名飯店圍繞，主力總價1000~1500萬元，吸引少台北客購買，目前有7成是台北客，年紀多在50歲以上。

林談表示，過去礁溪房價最高曾賣到50多萬，這案子原本預估要賣6字頭，但整體市況下滑，現在只要4字頭就可入手，相對划算許多。

長榮 溫泉

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