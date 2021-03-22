瑩碩生技子公司轉骨有成 去年EPS 0.69元、連三年獲利

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩（6677）今（22）日董事會通過2020全年合併財務報告，全年合併營收8.66億元，年減1.35%，但受惠子公司營運翻揚，帶動整體獲利成長，去年稅後淨利3,860萬元，年增77.28%；歸屬母公司業主淨利為3,140元，年增30.21%，每股稅後純益（EPS）為0.69元。

瑩碩表示，去年新冠疫情全球大流行，雖然中斷了海外新合作案進度，但公司加速推動國內新品開發的生物相等性試驗（BE）與上市行銷規劃，且兩家子公司和泰和碩、歐帕營運翻揚且轉虧為盈，對母公司貢獻大幅提升，帶動瑩碩歸屬母公司獲利大增三成，連續第三年繳出獲利成績單。

瑩碩表示，泰和碩近年致力調整產品結構，不斷擴增代理產品線，同時有效控管費用，去年順利轉虧為盈；而隨著國內疫情解封，歐帕的代工訂單亦逐步增溫，營收與獲利亦創下歷年最佳紀錄。

展望今年上半年，瑩碩抱持審慎樂觀的看法，成長動能將來自產品合作開發新案、階段性里程碑金貢獻、藥證布局進入收成以及子公司營運成長性續佳。

今年元月間，瑩碩透過視訊，與大陸央企華潤雙鶴集團旗下雙鶴利民，完成精神疾病藥物合作開發協議，深化與大陸客戶的戰略合作夥伴關係，隨著疫情和緩，公司將持續推動海外新合作案進度。此外，瑩碩授權中國客戶合作開發的抗憂鬱症藥，已於第1季成功完成生物等效性試驗，瑩碩將可收取相關里程碑金。

公司在申請藥證（ANDA）部分，口服降磷藥物預計第1季向南韓、馬來西亞、越南等地與東南亞等國同步提出藥證申請；精神疾病藥物將於第2季向馬來西亞主管機關送交ANDA，抗憂鬱症藥則將於第2季向中國國家藥品監督管理局提交ANDA，有機會搶下該品項第一個通過中國一致性評價的學名藥。瑩碩表示，採取一種藥物多國多張藥證的全球布局，有助增添長期營運動能。