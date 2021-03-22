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高雄港南星聯絡橋油漆銹蝕脫落 港務公司：無安全之虞

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

針對地方反映高雄港南星聯絡橋有油漆銹蝕脫落狀況，台灣港務公司今（22）日上午至現場詳細勘查，確認不影響橋梁結構安全；該公司已要求監造廠商責成施工廠商依契約規定改善，並為確認施工廠商是否依循契約規範進行施工，港務公司將洽第三公正單位辦理鑑定，以確保施工品質符合契約規範後方辦理驗收。

港務公司表示，高雄港南星聯絡橋係於103年11月30日完工，為南星計畫工程之一，其為提供南星港區及洲際貨櫃中心間之區內通行聯絡橋梁使用（僅開放港區內航商業者車輛通行），該橋梁附掛有許多水電等管線，以利與洲際二期港區互為備援，之前因協調橋梁另一端臨洲際貨櫃中心側的中油公司石化管線聯外銜接及施工等事項，故暫未開放該橋之通行，目前中油石化管線正施工中，俟其管線工程完工後，預計今（110）年底前該橋可開放通車。

而港務公司為今年南星聯絡橋開放通車準備，於108年底已先行完成橋梁定期檢測，南星聯絡橋檢測結果為：鋼構接合螺栓有部分油漆脫落及銹蝕現象，橋梁結構無立即危險。

港務公司即針對該橋梁檢測結果進行維護，於109年辦理發包改善，施工廠商為璟澄營造公司，監造廠商曜鴻工程技術顧問公司，該工程於109年10月28日開工，施工方法為以水刀除銹後，依序塗裝五道防蝕塗料，各階段皆需有防蝕證照專業人員進行膜厚檢測並做成紀錄，可供日後稽查。現場工項於110年2月底完成，目前預備申報竣工作業中，尚未驗收。

針對地方反映高雄港南星聯絡橋有油漆銹蝕脫落狀況，港務公司即刻於今日上午至現場詳細勘查，確有部分除銹不完整及油漆剝落等缺失，但不影響橋梁結構安全。港務公司已要求監造廠商責成施工廠商依契約規定改善，並為確認施工廠商是否依循契約規範進行施工，港務公司將洽第三公正單位辦理鑑定，以確保施工品質符合契約規範後方辦理驗收。

此外，南星聯絡橋為鋼拱橋，港務公司已訂於110年6月底前依據交通部頒規範進行定期檢測作業，並俟再次確認安全無虞之後再行開放通車，以確保橋梁長期使用安全。

中油公司 石化管線

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