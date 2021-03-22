影／台灣虎航與Rakuten Monkeys跨界合作爭商機

台灣虎航與中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊合作推出彩繪機22日下午在桃園機場首度亮相，機身保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼，結合Rakuten Monkeys樂天桃猿隊的吉祥物Rocky及其球隊logo，巧妙搭配台虎橘與樂天紅的搶眼配色，外型亮麗，預計將吸引大批飛機迷、棒球迷搶拍分享。

彩繪機發表會22日下午2時在桃園機場內的台灣飛機維修公司棚廠內舉行，這項定名為「雙強棒 跨界出擊」的彩繪機發表會，出席來賓包括桃園市長鄭文燦、台灣虎航董事長陳漢銘、台灣樂天市場股份有限公司副董事長渡邉崇、Rakuten Monkeys總經理川田喜則、Rakuten Monkeys領隊浦韋青、總教練曾豪駒、隊長郭嚴文、華航集團董事長謝世謙、中華航空總經理高星潢、華信航空總經理曹志芬、台灣飛機維修公司董事長王宏、台灣虎航總經理張明瑋等人。

發表會中台灣虎航董事長陳漢銘與台灣樂天市場股份有限公司副董事長渡邉崇共同簽署合作協議，台灣虎航總經理張明瑋說明「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行開賣訊息，並由樂天女孩及虎寶虎妞們一起進行「台灣虎航×Rakuten Monkeys」的聯名商品展示走秀。

台灣虎航董事長陳漢銘指出，台灣虎航與Rakuten Monkeys有許多共同點，在行銷策略上都富有創意，品牌也都給人年輕有活力的印象，台灣虎航及Rakuten Monkeys的主基地都在桃園，台灣樂天的總公司位在日本，台灣虎航飛航最多的航點也是日本，這次的合作，可說是為彼此加分的天作之合。Rakuten Monkeys的主場桃園國際棒球場，位在桃園機場附近，日後只要台灣虎航的彩繪機起降，坐在球場內的球迷，也能清楚的一眼就看到。