東元原始股東支持黃育仁出任董事 整合董事會推動改革

東元（1504）創始股東今（22）日聯合表態，推舉黃育仁出任本屆東元董事，整合東元董事會、領導改革。

公開信如下：六十五年前，偕林波士先生、林和引先生攜手五大家族：錢水木先生、孫炳輝先生、孫炳榕先生、黃土英先生、林長城先生，齊心協力創辦了東元。創辦人以技術專業、群體決策、重視人本的價值體系之下，乘風破浪、克服萬難。這一路的成長茁壯，見證東元成為頂尖的國際企業。

然而近年來，東元公司治理方向，偏離產業發展需求，原有的群體決策、和諧共治有所缺乏，現有經營團隊的營運路線，偏離老股東們當年的初心。如何找回六十五年前的創業初心，讓東元改革創新、再度奮起，已成為老股東殷切的期盼，而今年股東會改選，將成為重要關鍵。

我們願意支持的領導人，除了具備技術專業和管理實力，也要秉持以人為本的和諧共治精神，用心聆聽股東的心聲，勇於改革與創新，帶領東元開創新格局。選在股東會前夕，我們老股東，決定聯合推舉最適合的人選，黃育仁，來擔任東元董事，整合董事會推動改革。

黃育仁是黃茂雄會長的長子，在半導體業磨練了七年，在東元集團資訊電子事業群，已磨練將近二十年，充分了解集團核心價值和經營理念，所學所能，也完全符合老股東對於領導人的期待。我們深信且希望，黃育仁能承擔改革創新的重責大任，帶領東元重返初心。這是老股東的衷心企盼，也希望真心愛護東元的好朋友們，共同來支持。

立聲明書人：錢楨三、孫芳正、孫嬿美、黃博治。